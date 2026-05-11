【新発売】人気女性向けプロテイン「QPB（クイーンズプロテインベース）」に新フレーバー「黒ごまラテ味」が数量限定で登場！ 5月13日より発売開始
キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社（本社：東京都文京区）は、ニューヨークの本社から常に健康に関する最新情報をもとに製品を企画・開発・販売をしております。
香り豊かな黒ごまと、やさしい甘さの“黒ごまラテ味”
黒ごまの豊かな香りを味わえる新フレーバー。毎日のプロテイン習慣を、より続けやすく、美味しくサポートします。
運動後はもちろん、朝食代わりや間食にもおすすめです。
【製品特徴】
Point１ 大豆＋ホエイのWプロテイン配合
体内への吸収スピードの異なる、2種類のプロテインをブレンドすることで、無駄のない効率の良い体づくりをサポートします。
Point２ 穀物麹を配合
大麦やきび、紫黒米、あわ、ひえ、タカキビ、米の７種類の穀物から発酵させた穀物麹を配合し、たんぱく質をスムーズに取り込みます。
Point３ 運動を持続するために必要な栄養素をバランス良く配合
アラニンやクエン酸、女性に特に必要なイソフラボン、鉄、葉酸に、ビタミンC、ビタミンEも合わせてバランスよく補給。
【商品概要】
QPB/クイーンズプロテインベース 黒ごまラテ味
内容量：600g
本体価格：4,860円(税込)
お召し上がり方
運動量や目的に合わせ、１回約10g～20g（カレースプーン大盛り約１～２杯）を目安にコップ1杯（約100～200cc）の牛乳や水などに溶かして、すみやかにお召し上がりください。
■キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社とは
1977年New Yorkで立ち上げ、それ以降日米を中心に世界中の人々を食の面から支え、皆様の幸せのために日々精進しております。豊富な知識と経験をもとに、世界中の独自のネットワークを駆使し、原料の選定から管理栄養士監修、真に実感のできる商品を世界中に届けています。
「未来の食文化を創造する」というミッションのもと、「クオリティー・オリジナリティー・テクノロジー」の3つの理念で「世界中の全ての女性のために」美と健康を追及した商品を紹介しています。
[HP]https://qol-lab.co.jp/
[Instagram] https://www.instagram.com/qol_official