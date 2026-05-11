好評につき「【製造業のお客様向け】スマートファクトリー実現のための設計開発&生産現場改革」セミナー、オンデマンド配信延長決定

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、4月30日(水)まで公開していました「スマートファクトリー実現のための設計開発&生産現場改革」セミナーの視聴期間を、ご好評につき6月15日(月)まで延長します。お申し込みは6月14日(日)まで受け付けています。

製造業の現場では、人材不足、品質・納期対応の複雑化、環境規制への対応など、多くの問題・課題が発生しています。

本セミナーでは、PLMソリューション『Obbligato』を活用した、設計開発プロセスの効率化、生産現場のデジタル変革に焦点を当て、スマートファクトリー実現までの具体的な手法をご紹介します。

■セミナー概要

近年、製造業では人材不足、品質・納期対応の複雑化、環境規制への対応など、複数の問題・課題が顕在化しています。 これらの解決は、個別の部門だけでの対応では限界があり、全社的な視点での業務改革が求められています。



本セミナーでは、製品ライフサイクル全体を支えるPLMソリューション「Obbligato」をご紹介します。Obbligatoは、製品情報を一元管理することで、業務の標準化や属人化の解消を支援し、部門間の連携を強化します。

さらに、他のデジタル技術との連携により、リアルタイムでの情報活用が可能となり、スマートファクトリーの実現を加速させます。

■関連情報

■開催概要

- PLMソリューション「Obbligato」https://www.nec-nexs.com/sl/obbligato/お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250015.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/135_1_1dbbeee30b536833880b67b293d6e645.jpg?v=202605111151 ]

■お問い合わせ

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