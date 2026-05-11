「生成AIアシスト機能」でテスト問題作成を効率化！　eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一、以下Mogic）は、eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」において、テスト問題作成時にご利用いただける「生成AIアシスト機能」をリリースいたしました。

これまで、「eラーニングを導入したはいいものの、テスト問題の作成が大きな負担となっている」「テスト問題作成を効率化できないか」という声をいただいていました。

今回追加した「生成AIアシスト機能」は、アップロード済みのスライド資料を生成AIが解析し、問題案を生成する機能で、作問の手間を大幅に削減できます。

LearnOは「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールにも認定されており、補助金活用で導入後最大2年分の費用の最大2分の1（通常枠：上限150万円）の補助を受けられる可能性があります。最新機能をいち早く体験いただけるこの機会に、ぜひLearnOの導入をご検討ください。

LearnO紹介ページ：https://learno.jp/

※本機能はベータ版（試用版）です。予告なく変更・終了される場合があります。

スライド資料から問題案を生成！おまかせ・正誤判定・文章選択まで対応

テスト問題作成における「生成AIアシスト機能」は、アップロード済みのスライド資料をもとに、生成AIが問題案を生成する機能です。必要な項目を選択すると、30秒～1分ほどで問題案が作成されます。

【管理画面】テスト作成ページ【管理画面】テスト自動生成ページ

※本機能はベータ版（試用版）です。予告なく変更・終了される場合があります。

おまかせ・正誤判定・文章選択など多様な形式に対応しているほか、すでに作成済みのテストに追加する形で問題案を作成することも可能です。特に、教材制作に人員を割くことが難しい企業や、頻繁な情報のアップデートが求められる業界・現場において大きなメリットとなりえます。

LearnOは最短1ヶ月から契約可能で、特定の研修期間のみ利用するといった柔軟な運用も可能です。無理な営業のお電話は一切いたしません。ご関心をお寄せいただきましたら、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

補助金活用で、最大150万円の交付も！生成AI機能をお得に導入

お問い合わせはこちらから :https://inquiry.learno.jp/inquiry/

LearnOは「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定されました。認定経営革新等支援機関であるAnimato社との連携により、申請から導入まで手厚くサポートいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4876/table/192_1_2d00196c70ef9a474971462c5056f395.jpg?v=202605111151 ]

補助金と聞くと難しく感じられるかもしれません。確かに補助金の申請は、スケジュールに沿う必要があるなど、複雑になりがちです。そこで、補助金の申請に特化したコラム(https://learno.jp/column/?cid=04001000)もご用意しておりますので、併せてご覧ください。

補助金の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

・補助金コラム：https://learno.jp/column/?cid=04001000

・プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000004876.html

・デジタル化・AI導入補助金2026 LearnO紹介ページ：

https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183

LearnOについて

幅広い業種・業態にマッチングするeラーニングシステムです。リーズナブルな料金体系、必要十分でわかりやすい機能、最短1か月から可能なご契約など、導入しやすく続けやすいことが特徴です。現在は、法人を中心に導入が進み、月間60万人以上にご利用いただいています。

動画やPDFファイルの資料があれば、すぐにオンライン教材を作成し講座のスタートが可能。

また、担当スタッフが電話やメールで無料サポートするため、初めてeラーニングを導入される方や、新たにスクールビジネスをスタートさせる方などでも安心して導入が可能です。

別途ご用意しているOEM版は、サービス名やデザインはもちろん、ドメイン名もご希望のものをご使用可能なので、教材制作や教育関係のコンテンツ配信などを手がける企業さまなどに、広くご利用いただいています。

『LearnO』についてはこちら＞＞＞https://learno.jp/

『LearnOメディア “まなびプランター”』はこちら＞＞＞ https://mana-pla.jp/

『LearnO 販売代理店制度』についてはこちら＞＞＞https://agency.learno.jp/

『LearnO OEM制度』についてはこちら＞＞＞https://oem.learno.jp

【会社概要】

会社名：Mogic株式会社

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

URL： https://www.mogic.jp/(https://www.mogic.jp/)

【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡