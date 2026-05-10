宮城県・仙台市で「シモンズ ベッド・マットレス買取強化」を開始 『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充
宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス
「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、高級ベッドブランド「SIMMONS（シモンズ）」の買取強化施策を開始いたしました。
本施策では、
『カスタムロイヤルシリーズ』 『ビューティレスト リュクスシリーズ』を対象に、
フレーム＋マットレスセットで10,000円～の買取保証（※条件あり）
を実施いたします。
さらに、ブランド家具専門卸・販売事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用することで、
高級ベッド・高級マットレスの再販力を強化。従来よりも高価格帯での査定・買取体制を整備いたしました。
出張買取はなまるの店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/55_1_23b870312058399f25d36dfc3b7e6bf2.jpg?v=202605111151 ]
出張買取はなまる仙台店の詳細を見る :
https://hanamarukaitori-shuccho.jp/
■ 仙台市で増加する「高級ベッド・マットレス売却」相談
引越し・住み替えによる大型寝具整理
近年、仙台市では分譲マンションの住み替えや戸建住宅への転居に伴い、大型ベッドの売却相談が増加しています。
特にシモンズのような高級ベッドは、大型化しているケースが多く、
- 「新居に搬入できない」
- 「レイアウト変更で不要になった」
という相談が目立っています。
遺品整理・高齢者施設入居によるベッド処分
仙台市では高齢化が進んでおり、
- 介護施設入居
- 実家整理
- 遺品整理
に伴うベッド処分相談も増加しています。
しかし、高級ベッドは重量があるため、
- 解体できない
- 運び出せない
- 粗大ゴミに出せない
といった問題が発生しやすいのが特徴です。
■ シモンズとは｜なぜ中古市場でも人気なのか
世界的高級ベッドブランドとしての評価
シモンズは世界的に高い知名度を誇る高級ベッドブランドです。
国内外の高級ホテルやラグジュアリーレジデンスへの導入実績も多く、寝具ブランドとして高い信頼性を確立しています。
ポケットコイル技術による高い寝心地
シモンズ最大の特徴は、独立したコイル構造による「ポケットコイル技術」です。
身体のラインに合わせてコイルが個別に反応するため、
- 体圧分散性
- 振動の少なさ
- 長時間睡眠時の負担軽減
に優れています。
高級ホテル導入実績とブランド価値
シモンズは多くの高級ホテルで採用されており、
- 高級感
- 耐久性
- 快適性
が評価されています。
新品価格が高額なため、中古市場でも一定の需要があり、状態が良い商品は高価買取対象となるケースがあります。
■ 重点買取対象シリーズ
● カスタムロイヤルシリーズ
シモンズの「カスタムロイヤル」は、ブランドの象徴である「ポケットコイル」の魅力を最大限に引き出した高級モデルです。
表面には中空構造のキルティングを施し、底付き感のない贅沢なボリュームを実現。優雅なフィット感と、芯からしっかりと支える安定感を両立した、ホテルのスイートルームのような重厚な寝心地が魅力の一品です。
● ビューティレスト リュクスシリーズ
シモンズの最高峰「ビューティーレスト リュクス」は、贅沢な寝心地を追求したフラッグシップラインです。最大の特徴は、異なる高さのコイルを重ねた「コイル・オン・コイル」構造。これにより、身体のラインに沿う繊細なフィット感と、深い沈み込みを優しく支える圧倒的なサポート力を両立しています。 最高級の素材を惜しみなく使用し、究極の安らぎを提供する至高のシリーズです。
■ なぜ「シモンズ買取」が難しいのか
マットレス特有の査定難易度
マットレスは一般家具と異なり、
- 衛生面
- 使用状態
- 臭い
- へたり
によって査定価格が大きく変動します。
特に高級マットレスは、新品価格が高額である反面、再販条件も厳しいジャンルです。
搬出・保管・衛生面の問題
シモンズは大型製品が多く、
- 保管スペース
- 運搬コスト
- 搬出難易度
が高いため、一般リサイクル店では対応困難なケースも少なくありません。
再販ルート不足による買取不可問題
販路が弱い業者では、
「ベッドは扱えない」
「マットレスは買取不可」
となるケースもあります。
当店ではSELUNOとの共同販売ルートにより、高級寝具の流通体制を強化しています。
■ 「フレーム＋マットレス10,000円保証」キャンペーン概要
対象シリーズ
カスタムロイヤルシリーズ
ビューティレスト リュクスシリーズ
保証条件
以下条件を満たす場合、
フレーム＋マットレスセットで10,000円～買取保証
を実施いたします。
保証対象外となるケース
以下の場合は対象外となる場合があります。
カビ 強い臭い 大きな破損 ペット汚れ 衛生状態不良
■ SELUNOとの共同販売ルート構築
ブランドベッド再販力の強化
今回の施策では、ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築。
高級寝具の再販力を強化しています。
高価買取を実現できる理由
販路があることで、
- 買取上限価格向上
- 買取不可削減
- 相場ベース査定
が可能になります。
■ 買取の流れ
１. LINE事前相談
写真を送るだけで概算査定が可能です。
２. 写真査定 全体写真 型番 状態
を確認します。
３. 出張査定
スタッフが訪問し現地確認を行います。
４. 金額提示・買取成立
その場で査定金額をご提示いたします。
５. 搬出・運搬
大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。
６. 共同販売ルートへ流通
買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。
■ 対応エリア
- （仙台市全域）
- 青葉区
- 宮城野区
- 若林区
- 太白区
- 泉区
そのほか、
名取市 富谷市 多賀城市
など周辺エリアも対応可能です。
■ 今後の展望
高級寝具リユース市場の拡大
高級ベッド・マットレスの再流通体制を強化してまいります。
「捨てる前に査定」の文化づくり
価値ある家具を適正評価する文化を広げていきます。
仙台市での大型家具循環促進
大型寝具の搬出・再販・リユースを通じ、地域循環型社会に貢献してまいります。