宮城県・仙台市で「シモンズ ベッド・マットレス買取強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、高級ベッドブランド「SIMMONS（シモンズ）」の買取強化施策を開始いたしました。

本施策では、

『カスタムロイヤルシリーズ』 『ビューティレスト リュクスシリーズ』を対象に、

フレーム＋マットレスセットで10,000円～の買取保証（※条件あり）

を実施いたします。

さらに、ブランド家具専門卸・販売事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用することで、

高級ベッド・高級マットレスの再販力を強化。従来よりも高価格帯での査定・買取体制を整備いたしました。

出張買取はなまるの店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

■ 仙台市で増加する「高級ベッド・マットレス売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/55_1_23b870312058399f25d36dfc3b7e6bf2.jpg?v=202605111151 ]出張買取はなまる仙台店の詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/引越し・住み替えによる大型寝具整理

近年、仙台市では分譲マンションの住み替えや戸建住宅への転居に伴い、大型ベッドの売却相談が増加しています。

特にシモンズのような高級ベッドは、大型化しているケースが多く、

- 「新居に搬入できない」- 「レイアウト変更で不要になった」

という相談が目立っています。

遺品整理・高齢者施設入居によるベッド処分

仙台市では高齢化が進んでおり、

- 介護施設入居- 実家整理- 遺品整理

に伴うベッド処分相談も増加しています。

しかし、高級ベッドは重量があるため、

- 解体できない- 運び出せない- 粗大ゴミに出せない

といった問題が発生しやすいのが特徴です。

■ シモンズとは｜なぜ中古市場でも人気なのか

世界的高級ベッドブランドとしての評価

シモンズは世界的に高い知名度を誇る高級ベッドブランドです。

国内外の高級ホテルやラグジュアリーレジデンスへの導入実績も多く、寝具ブランドとして高い信頼性を確立しています。

ポケットコイル技術による高い寝心地

シモンズ最大の特徴は、独立したコイル構造による「ポケットコイル技術」です。

身体のラインに合わせてコイルが個別に反応するため、

- 体圧分散性- 振動の少なさ- 長時間睡眠時の負担軽減

に優れています。

高級ホテル導入実績とブランド価値

シモンズは多くの高級ホテルで採用されており、

- 高級感- 耐久性- 快適性

が評価されています。

新品価格が高額なため、中古市場でも一定の需要があり、状態が良い商品は高価買取対象となるケースがあります。

■ 重点買取対象シリーズ

● カスタムロイヤルシリーズ

シモンズの「カスタムロイヤル」は、ブランドの象徴である「ポケットコイル」の魅力を最大限に引き出した高級モデルです。

表面には中空構造のキルティングを施し、底付き感のない贅沢なボリュームを実現。優雅なフィット感と、芯からしっかりと支える安定感を両立した、ホテルのスイートルームのような重厚な寝心地が魅力の一品です。

● ビューティレスト リュクスシリーズ

シモンズの最高峰「ビューティーレスト リュクス」は、贅沢な寝心地を追求したフラッグシップラインです。最大の特徴は、異なる高さのコイルを重ねた「コイル・オン・コイル」構造。これにより、身体のラインに沿う繊細なフィット感と、深い沈み込みを優しく支える圧倒的なサポート力を両立しています。 最高級の素材を惜しみなく使用し、究極の安らぎを提供する至高のシリーズです。

■ なぜ「シモンズ買取」が難しいのか

マットレス特有の査定難易度

マットレスは一般家具と異なり、

- 衛生面- 使用状態- 臭い- へたり

によって査定価格が大きく変動します。

特に高級マットレスは、新品価格が高額である反面、再販条件も厳しいジャンルです。

搬出・保管・衛生面の問題

シモンズは大型製品が多く、

- 保管スペース- 運搬コスト- 搬出難易度

が高いため、一般リサイクル店では対応困難なケースも少なくありません。

再販ルート不足による買取不可問題

販路が弱い業者では、

「ベッドは扱えない」

「マットレスは買取不可」

となるケースもあります。

当店ではSELUNOとの共同販売ルートにより、高級寝具の流通体制を強化しています。

■ 「フレーム＋マットレス10,000円保証」キャンペーン概要

対象シリーズ

カスタムロイヤルシリーズ

ビューティレスト リュクスシリーズ

保証条件

以下条件を満たす場合、

フレーム＋マットレスセットで10,000円～買取保証

を実施いたします。

保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

カビ 強い臭い 大きな破損 ペット汚れ 衛生状態不良

■ SELUNOとの共同販売ルート構築

ブランドベッド再販力の強化

今回の施策では、ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築。

高級寝具の再販力を強化しています。

高価買取を実現できる理由

販路があることで、

- 買取上限価格向上- 買取不可削減- 相場ベース査定

が可能になります。

■ 買取の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２. 写真査定 全体写真 型番 状態

を確認します。

３. 出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

４. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

５. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

６. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

■ 対応エリア

- （仙台市全域）- 青葉区- 宮城野区- 若林区- 太白区- 泉区

そのほか、

名取市 富谷市 多賀城市

など周辺エリアも対応可能です。

■ 今後の展望

高級寝具リユース市場の拡大

高級ベッド・マットレスの再流通体制を強化してまいります。

「捨てる前に査定」の文化づくり

価値ある家具を適正評価する文化を広げていきます。

仙台市での大型家具循環促進

大型寝具の搬出・再販・リユースを通じ、地域循環型社会に貢献してまいります。