【新ブランド】5年の構想を経て誕生。国産農産物の魅力を名古屋から発信する、至高の果子専門店「ゆえん」が名古屋・栄に誕生

株式会社トーカン

株式会社トーカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長執行役員：永津 嘉人、以下トーカン）は、2026年6月11日（木）に、名古屋市中区栄に誕生する「ザ・ランドマーク名古屋栄」の商業施設『HAERA（ハエラ）』地下1階に、新ブランド「ゆえん」をオープンいたします。

当社では、日本古来の甘味である農産物の素材の魅力を引き出した甘味ブランド「東甘堂（とうかんどう）」を2019年より展開してまいりました。名古屋市北区の直営店舗を基盤に、通販や卸売り販売にも拡大を図り、幅広いお客様にご愛顧いただいております。

今回オープンする新ブランド「ゆえん」は国産農産物の魅力をこの名古屋の中心地から全国に発信すべく、５年間の構想を経て実現した店舗です。

素材と製法の両面にこだわり抜いた商品を多数ご用意いたしました。また、店舗内装やパッケージデザインは、株式会社 Apollo&Char Companyの川村明子氏による全面プロデュース。ラグジュアリーな高揚感を味わえる空間を演出しています。

お立ち寄りいただいた方々に何かを感じていただき、さまざまな縁（えん）をつないでいく。そんな店舗を目指してまいります。

◆ゆえん コンセプト

「ゆえん」は、果子（かし）を通じて、人と人、地域と食、さまざまな縁（えん）を結びたいという願いから生まれました。こだわり抜いた原料を選び、特別な製法でより価値ある一品へ。

国産農産物のすばらしさをお届けします。

◆商品ラインナップ（一例）

素材のポテンシャルを最大限に引き出した、多彩なラインナップを取り揃えております。

・極みシリーズ ：極みの焼き芋、極みの焼き芋かし、極みのとろ干し芋

・冷蔵スイーツ ：おいもモンブラン、おいもモンブラン芳醇、焼き芋スイートポテト

・常温菓子 ：おいもチップス伊勢醤油蜜、おいもチップス宮古島の雪塩

・常温焼き菓子 ：おいものスティックタルト、おいものパイ、おいものポルボロン、

柿のフィナンシェ

※その他、各種ギフトセットやこれらの商品と相性の良いお茶等をご用意しております。

◆店舗情報

・店舗名 : ゆえん

・所在地 ：愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号 『HAERA』地下1階

・アクセス ：地下鉄東山線・名城線「栄」駅直結

・営業時間 ：10時～20時

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社トーカン

事業開発室

〒455-0055 愛知県名古屋市港区品川町1-60

TEL: 052-654-3377 ／ FAX：052‐651-8134

（担当）

E-mail: 塩村 yshiomura@tokan-g.co.jp／ 岡本 mokamoto@tokan-g.co.jp

(株)トーカンについて

東海地方を中心に、加工食品、要冷食品、業務用食品の販売および農産加工品、惣菜の製造を手掛ける食品卸売業。企業ビジョンとして「食生活の創造カンパニー」「スーパー・リージョナル・ホールセラー」を掲げております。

株式会社トーカン

〒456-0072

名古屋市熱田区川並町４番８号

https://www.tokan-g.co.jp/

問い合わせ先：https://www.tokan-g.co.jp/information/