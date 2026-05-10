宮城県・仙台市で「テンピュール 電動ベッド・マットレス買取強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、高級寝具ブランド「TEMPUR（テンピュール）」の買取強化施策を開始いたしました。

本施策では、

Zero-Gシリーズ Ergoシリーズ

などの電動ベッドモデルを対象に、

電動ベッドセットで30,000円～の買取保証（※条件あり）

を実施いたします。

※最低保証価格となります。モデル・状態によっては、さらに高価買取となる場合があります。

さらに、ブランド家具専門卸・販売事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、高級電動ベッド・高級マットレスの再販力を強化。宮城県内で増加する大型寝具売却ニーズへの対応を強化いたしました。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県で増加する「テンピュール 電動ベッド売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/56_1_d2252e1f5d7c1ad08f9d1680fe3e83fc.jpg?v=202605111151 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/高齢化による大型寝具整理ニーズの増加

近年、宮城県では高齢化が進み、

介護施設入居 実家整理 遺品整理 在宅介護終了

などを背景に、電動ベッド処分相談が増加しています。

特にテンピュールのような高級電動ベッドは、

重量が重い 解体が難しい 搬出経路が限られる

といった特徴があり、

「処分できない」

「運び出せない」

という相談が増えています。

分譲マンション・戸建住宅で増える高級寝具整理

仙台市では、

分譲マンション住み替え 戸建売却 高級寝具の買い替え

による売却相談も増加しています。

特に、

クイーンサイズ キングサイズ 電動リクライニングベッド

は一般的な家具より大型化しており、搬出難易度が高い傾向があります。

テンピュールとは｜なぜ中古市場でも人気なのか世界的に評価される低反発素材ブランド

テンピュールはNASA技術を応用した素材開発で知られる高級寝具ブランドです。

最大の特徴は、独自低反発素材による、

- 体圧分散性- 包み込まれる寝心地- 身体負担軽減

にあります。

医療・介護分野でも需要が高い

テンピュールは、

- 医療施設- 介護施設- 高齢者向け住宅

などでも導入されるケースが多く、長時間使用時の身体負担軽減が評価されています。

そのため中古市場でも一定の需要があります。

高級ホテル導入によるブランド価値

高級ホテル導入実績も多く、

- ラグジュアリー感- 快適性- ブランド力

が評価されています。

重点買取対象シリーズ

Zero-Gシリーズ

テンピュール(R)のZero-G（ゼロジー）は、理想の睡眠姿勢を追求した電動リクライニングベッドです。

最大の特徴は、独自の「ゼログラビティ・ポジション」。足上げや背上げの角度を調整することで、まるで宇宙空間の無重力状態のような、身体に圧力がかからないリラックス姿勢を実現します。

Ergoシリーズ

テンピュールのErgo（エルゴ）は、電動ベッドの利便性と快適性を両立したスタンダードシリーズです。

ボタン一つで無重力のような心地よさを再現する「ゼロジー・ポジション」を搭載。さらに、心地よい振動でリラックスを促すバイブレーション機能や、スマホ充電に便利なUSBポートなど、現代のライフスタイルに寄り添った機能が充実しています。

「電動ベッド30,000円保証」キャンペーン概要

対象モデル

Zero-Gシリーズ

保証内容

電動ベッドセットで30,000円～買取保証

※最低保証価格となります。モデル・状態によりさらに高価買取となる場合があります。

対象条件- 正規品確認可能- 再販可能状態- 電動動作正常- 著しい汚れ・臭いがない保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

モーター故障 カビ 強い臭い ペット汚れ 著しい破損

SELUNOとの共同販売ルート構築

高級寝具の再販力を強化

今回の施策では、ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築。

高級寝具の再販力を強化しています。

高価買取を実現できる理由

販路があることで、

- 買取上限価格向上- 買取不可削減- 相場ベース査定

が可能になります。

買取の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア

- 仙台市全域- 青葉区- 宮城野区- 若林区- 太白区- 泉区- 名取市- 富谷市- 多賀城市- 利府町- 石巻市- 大崎市

など対応可能です。

今後の展望

高級寝具リユース市場の拡大

高級電動ベッド・マットレスの再流通体制を強化してまいります。

「捨てる前に査定」の文化づくり

価値ある大型寝具を適正評価する文化を広げていきます。

宮城県での大型家具循環促進

大型寝具の搬出・再販・リユースを通じ、地域循環型社会に貢献してまいります。