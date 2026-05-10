宮城県・仙台市で「テンピュール 電動ベッド・マットレス買取強化」を開始 『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充
宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス
「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、高級寝具ブランド「TEMPUR（テンピュール）」の買取強化施策を開始いたしました。
本施策では、
Zero-Gシリーズ Ergoシリーズ
などの電動ベッドモデルを対象に、
電動ベッドセットで30,000円～の買取保証（※条件あり）
を実施いたします。
※最低保証価格となります。モデル・状態によっては、さらに高価買取となる場合があります。
さらに、ブランド家具専門卸・販売事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、高級電動ベッド・高級マットレスの再販力を強化。宮城県内で増加する大型寝具売却ニーズへの対応を強化いたしました。
出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/56_1_d2252e1f5d7c1ad08f9d1680fe3e83fc.jpg?v=202605111151 ]
出張買取はなまるの詳細を見る :
https://hanamarukaitori-shuccho.jp/
宮城県で増加する「テンピュール 電動ベッド売却」相談
高齢化による大型寝具整理ニーズの増加
近年、宮城県では高齢化が進み、
介護施設入居 実家整理 遺品整理 在宅介護終了
などを背景に、電動ベッド処分相談が増加しています。
特にテンピュールのような高級電動ベッドは、
重量が重い 解体が難しい 搬出経路が限られる
といった特徴があり、
「処分できない」
「運び出せない」
という相談が増えています。
分譲マンション・戸建住宅で増える高級寝具整理
仙台市では、
分譲マンション住み替え 戸建売却 高級寝具の買い替え
による売却相談も増加しています。
特に、
クイーンサイズ キングサイズ 電動リクライニングベッド
は一般的な家具より大型化しており、搬出難易度が高い傾向があります。
テンピュールとは｜なぜ中古市場でも人気なのか
世界的に評価される低反発素材ブランド
テンピュールはNASA技術を応用した素材開発で知られる高級寝具ブランドです。
最大の特徴は、独自低反発素材による、
- 体圧分散性
- 包み込まれる寝心地
- 身体負担軽減
にあります。
医療・介護分野でも需要が高い
テンピュールは、
- 医療施設
- 介護施設
- 高齢者向け住宅
などでも導入されるケースが多く、長時間使用時の身体負担軽減が評価されています。
そのため中古市場でも一定の需要があります。
高級ホテル導入によるブランド価値
高級ホテル導入実績も多く、
- ラグジュアリー感
- 快適性
- ブランド力
が評価されています。
重点買取対象シリーズ
Zero-Gシリーズ
テンピュール(R)のZero-G（ゼロジー）は、理想の睡眠姿勢を追求した電動リクライニングベッドです。
最大の特徴は、独自の「ゼログラビティ・ポジション」。足上げや背上げの角度を調整することで、まるで宇宙空間の無重力状態のような、身体に圧力がかからないリラックス姿勢を実現します。
Ergoシリーズ
テンピュールのErgo（エルゴ）は、電動ベッドの利便性と快適性を両立したスタンダードシリーズです。
ボタン一つで無重力のような心地よさを再現する「ゼロジー・ポジション」を搭載。さらに、心地よい振動でリラックスを促すバイブレーション機能や、スマホ充電に便利なUSBポートなど、現代のライフスタイルに寄り添った機能が充実しています。
「電動ベッド30,000円保証」キャンペーン概要
対象モデル
Zero-Gシリーズ
保証内容
電動ベッドセットで30,000円～買取保証
※最低保証価格となります。モデル・状態によりさらに高価買取となる場合があります。
対象条件
- 正規品確認可能
- 再販可能状態
- 電動動作正常
- 著しい汚れ・臭いがない
保証対象外となるケース
以下の場合は対象外となる場合があります。
モーター故障 カビ 強い臭い ペット汚れ 著しい破損
SELUNOとの共同販売ルート構築
高級寝具の再販力を強化
今回の施策では、ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築。
高級寝具の再販力を強化しています。
高価買取を実現できる理由
販路があることで、
- 買取上限価格向上
- 買取不可削減
- 相場ベース査定
が可能になります。
買取の流れ
１. LINE事前相談
写真を送るだけで概算査定が可能です。
２.出張査定
スタッフが訪問し現地確認を行います。
３. 金額提示・買取成立
その場で査定金額をご提示いたします。
４. 搬出・運搬
大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。
５. 共同販売ルートへ流通
買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。
対応エリア
- 仙台市全域
- 青葉区
- 宮城野区
- 若林区
- 太白区
- 泉区
- 名取市
- 富谷市
- 多賀城市
- 利府町
- 石巻市
- 大崎市
など対応可能です。
今後の展望
高級寝具リユース市場の拡大
高級電動ベッド・マットレスの再流通体制を強化してまいります。
「捨てる前に査定」の文化づくり
価値ある大型寝具を適正評価する文化を広げていきます。
宮城県での大型家具循環促進
大型寝具の搬出・再販・リユースを通じ、地域循環型社会に貢献してまいります。