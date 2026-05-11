宮城県・仙台市で「ニトリ家具の買取・搬出相談強化」を開始　食器棚・電動リクライニングチェアの相談増加に対応

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、「ニトリ家具」の買取・搬出相談強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県・仙台市では、『引越し』『 高齢化』『遺品整理』 『住み替え』 『マンション売却』

などを背景に、大型家具の処分相談が増加しています。

特に、食器棚（キッチンボード） 電動リクライニングチェア 電動ソファ ベッド

など、“搬出が難しい大型家具”に関する相談が急増しています。

当店では、こうした地域課題に対応するため、ニトリ大型家具の搬出・査定・リユース体制を強化いたしました。

また、一部対象モデルについては、3,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。

※最低保証価格となります。モデル・状態によっては、さらに高価買取となる場合があります。

※状態・年式・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまるの店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県・仙台市で増加する「ニトリ家具処分・売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/57_1_709f2e5b10b8da762fe7dba39ce4e381.jpg?v=202605111151 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/高齢化による大型家具搬出問題

宮城県では近年、高齢化に伴い、「家具を外へ運び出せない」という相談が増加しています。

特にニトリ家具は、

- サイズが大きい- 組立家具が多い- 解体方法が分からない

といった特徴があり、

- 高齢者世帯- 単身高齢者- 遺品整理

で大きな課題になっています。

引越し・住み替えによる家具整理需要

仙台市では、

- 分譲マンション- 住み替え- 転勤- 賃貸退去

に伴う家具整理相談も増加しています。

特に食器棚やソファは、

- 階段搬出が困難- 解体できない- エレベーターに入らない

というケースが多く、粗大ゴミ処分だけでは対応が難しい場面も増えています。

「価値があるか分からない」家具が増加

ニトリ家具はモデル数が多く、再販できるもの 再販困難なもの

の差が大きいジャンルです。

そのため、

「全部処分するしかないと思っていた」

というケースも少なくありません。

ニトリ家具とは｜なぜ相談件数が多いのか

国内最大級の家具ブランド

ニトリは国内最大級の家具ブランドとして、多くの家庭で利用されています。

特に、

- キッチンボード- ソファ- ベッド- リクライニングチェア

など大型家具の流通量が非常に多く、処分・売却ニーズも比例して増えています。

大型家具が多く「搬出問題」が発生しやすい

ニトリ家具は比較的大型モデルも多く、

- 食器棚- カップボード- 電動チェア

などは搬出難易度が高い傾向があります。

組立家具特有の解体問題

ニトリ家具は組立式モデルも多く、

- ネジ構造が複雑- 解体説明書がない- 長年使用で固着

などの理由から、自力解体が難しいケースも増えています。

重点買取・相談対象モデル

キッチンボード（食器棚）

ニトリの「リガーレ」や「アルミナ」に代表される大型キッチンボードは、近年搬出の相談が特に多い品目です。

これらは横幅が広く重量があるため、上下を分割する解体作業が必須となります。

特にマンション等の集合住宅では、廊下の角やエレベーターのサイズ制限により、運び出しの難易度が極めて高くなるのが特徴です。

搬出時の建物への接触リスクも大きく、現場での高度な判断と慎重な作業が求められる、取り扱いに注意が必要な製品群です。

電動リクライニングチェア

宮城県では高齢化を背景に、1人用電動チェアや電動ソファの処分・搬出に関する相談が急増しています。

代表的な「Nビリーバ」シリーズなどは、内部にモーターを搭載しているため重量が極めて重く、通常のソファに比べて解体も困難です

。高齢者世帯のみでは自力での運び出しがほぼ不可能であり、搬出時の壁や床への損傷リスクも伴います。生活支援としてのニーズが高まる一方で、その取り扱いの難しさが大きな課題となっています。

なぜ「ニトリ家具査定」は難しいのか

モデル差が非常に大きい

ニトリ家具は、

再販需要が高いモデル 再販困難モデル

の差が大きいジャンルです。

そのため、一律査定が難しい特徴があります。

搬出コストが高いケースがある

大型家具は、

- 階段搬出- 吊り下げ搬出- 分解作業

などが必要になる場合があります。

作業費が上回るケースも存在

家具の状態・年式・搬出状況によっては、

「搬出作業費が買取価格を上回る」

ケースもあります。

そのため、現地確認が重要になります。

「大型家具搬出・買取相談強化」施策について

一部モデルは3,000円～買取保証

再販可能な一部対象モデルについては、

3,000円～の買取保証

を実施いたします。

※最低保証価格となります。モデルによってはさらに高価買取となる場合があります。

保証対象条件

再販可能状態

- 著しい破損がない- 正常使用可能- 搬出可能状態保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- 強い臭い- 大きな破損- カビ- 解体不可- 搬出困難再販力強化による買取体制向上

ブランド家具専門事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、再販力を強化しています。

「買取不可削減」を目指す

販路を持つことで、

- 買取可能範囲拡大- 再流通強化- 廃棄削減

を進めています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２. 写真査定 全体写真 型番 状態

を確認します。

３. 出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

４. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

５. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

６. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

- （仙台市全域）- 青葉区- 宮城野区- 若林区- 太白区- 泉区

そのほか、

名取市 富谷市 多賀城市

など周辺エリアも対応可能です。

今後の展望

「捨てる前に相談」の文化づくり

大型家具の再利用促進を目指します。

宮城県での家具循環促進

大型家具の搬出・再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。