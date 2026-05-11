宮城県・仙台市で「ニトリ家具の買取・搬出相談強化」を開始 食器棚・電動リクライニングチェアの相談増加に対応
宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス
「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、「ニトリ家具」の買取・搬出相談強化施策を開始いたしました。
近年、宮城県・仙台市では、『引越し』『 高齢化』『遺品整理』 『住み替え』 『マンション売却』
などを背景に、大型家具の処分相談が増加しています。
特に、食器棚（キッチンボード） 電動リクライニングチェア 電動ソファ ベッド
など、“搬出が難しい大型家具”に関する相談が急増しています。
当店では、こうした地域課題に対応するため、ニトリ大型家具の搬出・査定・リユース体制を強化いたしました。
また、一部対象モデルについては、3,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。
※最低保証価格となります。モデル・状態によっては、さらに高価買取となる場合があります。
※状態・年式・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。
出張買取はなまるの店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/57_1_709f2e5b10b8da762fe7dba39ce4e381.jpg?v=202605111151 ]
出張買取はなまるの詳細を見る :
https://hanamarukaitori-shuccho.jp/
宮城県・仙台市で増加する「ニトリ家具処分・売却」相談
高齢化による大型家具搬出問題
宮城県では近年、高齢化に伴い、「家具を外へ運び出せない」という相談が増加しています。
特にニトリ家具は、
- サイズが大きい
- 組立家具が多い
- 解体方法が分からない
といった特徴があり、
- 高齢者世帯
- 単身高齢者
- 遺品整理
で大きな課題になっています。
引越し・住み替えによる家具整理需要
仙台市では、
- 分譲マンション
- 住み替え
- 転勤
- 賃貸退去
に伴う家具整理相談も増加しています。
特に食器棚やソファは、
- 階段搬出が困難
- 解体できない
- エレベーターに入らない
というケースが多く、粗大ゴミ処分だけでは対応が難しい場面も増えています。
「価値があるか分からない」家具が増加
ニトリ家具はモデル数が多く、再販できるもの 再販困難なもの
の差が大きいジャンルです。
そのため、
「全部処分するしかないと思っていた」
というケースも少なくありません。
ニトリ家具とは｜なぜ相談件数が多いのか
国内最大級の家具ブランド
ニトリは国内最大級の家具ブランドとして、多くの家庭で利用されています。
特に、
- キッチンボード
- ソファ
- ベッド
- リクライニングチェア
など大型家具の流通量が非常に多く、処分・売却ニーズも比例して増えています。
大型家具が多く「搬出問題」が発生しやすい
ニトリ家具は比較的大型モデルも多く、
- 食器棚
- カップボード
- 電動チェア
などは搬出難易度が高い傾向があります。
組立家具特有の解体問題
ニトリ家具は組立式モデルも多く、
- ネジ構造が複雑
- 解体説明書がない
- 長年使用で固着
などの理由から、自力解体が難しいケースも増えています。
重点買取・相談対象モデル
キッチンボード（食器棚）
ニトリの「リガーレ」や「アルミナ」に代表される大型キッチンボードは、近年搬出の相談が特に多い品目です。
これらは横幅が広く重量があるため、上下を分割する解体作業が必須となります。
特にマンション等の集合住宅では、廊下の角やエレベーターのサイズ制限により、運び出しの難易度が極めて高くなるのが特徴です。
搬出時の建物への接触リスクも大きく、現場での高度な判断と慎重な作業が求められる、取り扱いに注意が必要な製品群です。
電動リクライニングチェア
宮城県では高齢化を背景に、1人用電動チェアや電動ソファの処分・搬出に関する相談が急増しています。
代表的な「Nビリーバ」シリーズなどは、内部にモーターを搭載しているため重量が極めて重く、通常のソファに比べて解体も困難です
。高齢者世帯のみでは自力での運び出しがほぼ不可能であり、搬出時の壁や床への損傷リスクも伴います。生活支援としてのニーズが高まる一方で、その取り扱いの難しさが大きな課題となっています。
なぜ「ニトリ家具査定」は難しいのか
モデル差が非常に大きい
ニトリ家具は、
再販需要が高いモデル 再販困難モデル
の差が大きいジャンルです。
そのため、一律査定が難しい特徴があります。
搬出コストが高いケースがある
大型家具は、
- 階段搬出
- 吊り下げ搬出
- 分解作業
などが必要になる場合があります。
作業費が上回るケースも存在
家具の状態・年式・搬出状況によっては、
「搬出作業費が買取価格を上回る」
ケースもあります。
そのため、現地確認が重要になります。
「大型家具搬出・買取相談強化」施策について
一部モデルは3,000円～買取保証
再販可能な一部対象モデルについては、
3,000円～の買取保証
を実施いたします。
※最低保証価格となります。モデルによってはさらに高価買取となる場合があります。
保証対象条件
再販可能状態
- 著しい破損がない
- 正常使用可能
- 搬出可能状態
保証対象外となるケース
以下の場合は対象外となる場合があります。
- 強い臭い
- 大きな破損
- カビ
- 解体不可
- 搬出困難
SELUNOとの共同販売ルート構築
再販力強化による買取体制向上
ブランド家具専門事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、再販力を強化しています。
「買取不可削減」を目指す
販路を持つことで、
- 買取可能範囲拡大
- 再流通強化
- 廃棄削減
を進めています。
買取・搬出相談の流れ
１. LINE事前相談
写真を送るだけで概算査定が可能です。
２. 写真査定 全体写真 型番 状態
を確認します。
３. 出張査定
スタッフが訪問し現地確認を行います。
４. 金額提示・買取成立
その場で査定金額をご提示いたします。
５. 搬出・運搬
大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。
６. 共同販売ルートへ流通
買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。
対応エリア（宮城県全域）
- （仙台市全域）
- 青葉区
- 宮城野区
- 若林区
- 太白区
- 泉区
そのほか、
名取市 富谷市 多賀城市
など周辺エリアも対応可能です。
今後の展望
「捨てる前に相談」の文化づくり
大型家具の再利用促進を目指します。
宮城県での家具循環促進
大型家具の搬出・再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。