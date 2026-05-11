-飾らない、ひとつ上の居心地- 空間と心地よさを見つめ直した、新しいスタンダードスタイリングチェア「BASEL（ベゼル）」5月11日発売

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タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）は、使いやすさと心地よさを備え、どんなサロン空間にもなじむスタンダードモデルとして、スタイリングチェアシリーズ「BASEL（ベゼル）」から2機種を発売します。




近年、サロンを取り巻く環境は大きく変化し、設備に対する投資のあり方や選び方も、あらためて見直されつつあります。一方で、空間の質や居心地に対する関心は依然として高く、限られた条件の中でも、品質と価格のバランスに優れたプロダクトが求められています。


こうした背景のもと、使いやすさと快適性を備え、幅広いサロン空間に自然となじむスタンダードモデルとして、スタイリングチェアシリーズ「BASEL」を開発しました。


空間のテイストに合わせて選べる2機種をラインナップし、さまざまなサロン空間への導入を可能にします。



タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、上質なサロン空間づくりに取り組んでまいります。



■特長


1．幅広い空間にフィットする、ベーシックなデザイン

ナチュラルからモダンまでさまざまなサロン空間に馴染みやすい2機種をラインナップ。コンパクトで抜け感のある設計で、複数台を設置しても圧迫感がなく、空間全体のバランスを整えます。





2．やさしく身体を受け止める、快適な座り心地

ふっくらとした厚みのあるシートやワイドな座面設計により、長時間の施術でも快適な座り心地を実現。お客様にリラックスした時間を提供します。





■製品概要・価格


【BRAN（ブラン）】

ふっくらした厚みのあるシートとあたたかな天然木の手すり。


ゆっくりと味わいを深めていくナチュラルなチェア。



［カラー］


マルーン（GL4）・アイボリー（GL5）


［価格］


\99,000～





【EVI（エヴィ）】

フレームを包む張りぐるみ仕様で座り心地がソフト。


ワイドな座面で、ソファのようにゆったり座れるニュートラルな印象のモデル。



［カラー］


ブラック（VT1）・ベージュ（VT5）


［価格］


\99,000～





※価格は組み合わせるチェアベースによって異なります。


※表示価格は税抜きです。



■発売日


2026年5月11日（月）～


※全国のタカラベルモントショールームにて順次展示を開始。



■WEBページ


BASEL：https://www.tb-net.jp/product/basel/



＜会社概要＞


商号：タカラベルモント株式会社


代表者：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆


所在地：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1


　　　　東京本社　東京都港区赤坂7-1-19


創業：1921年10月5日


資本金：3億円


従業員数：1,629名（2025.03.31現在）


事業内容：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業


https://www.takarabelmont.com/


公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan(https://www.instagram.com/takarabelmont_japan/)


タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


お問い合わせ先・・・タカラベルモント お客様センター 0120-596-348