TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP STOREの、事後通販スタート！！
ボークス秋葉原ホビー天国2 1F特設コーナーにて開催しておりました
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP STOREの商品を、
【LD - LIBERTAS DREAM - （リベルタス ドリーム）】オンラインストアにて、
事後通販受付中です！
魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！
↓事後通販はこちらから↓
https://bit.ly/4nkafyu(https://bit.ly/4nkafyu)
注文受付期間について
■予約期間：2026年5月11日（月）～6月1日（月）23:59まで
■発送予定：2025年8月頃より随時出荷予定
オリジナルグッズ詳細
▼トレーディング丸型缶バッジ（8個入BOX）
57Φmmの丸型の缶バッジ♪
※コンプリートBOXではありません。
全種揃わない場合もございます。あらかじめ
ご了承ください。
■価 格：4,400円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約57φmm
▼トレーディングアクリルカード（8枚入BOX）
約53×85mmのアクリルカード♪
集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。
※コンプリートBOXではありません。
全種揃わない場合もございます。あらかじめ
ご了承ください。
■価 格：6,160円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約53×H85×厚み1mm
▼トレーディング長方形型缶バッジ（8個入りBOX）
縦長の長方形型缶バッジ♪
※コンプリートBOXではありません。
全種揃わない場合もございます。あらかじめ
ご了承ください。
■価 格：5,720円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約44×70mm
▼ガラスマグネット（全4種）
コレクションとして集めたり、
マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、
使い方はあなた次第♫
■価 格：各770円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約40Φmm
▼アクリルスタンド（全4種）
コレクションとして集めたり、
一緒におでかけしたり、
使い方はあなた次第なアクリルスタンド♫
■価 格：各1,760円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：本体 / 約W80×H155×厚み3mm内
ダイカット※キャラにより微差あり
台座 / 約50×50×厚み3mm
▼アクリルキーホルダー（全4種）
コレクションとして集めたり、
一緒におでかけしたり、
使い方はあなた次第！
魅力たっぷりアクリルキーホルダーです♫
■価 格：各1,100円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約70×70×厚み3mm
▼クリアファイル・ステッカーセット（全4種）
クリアファイルとステッカーのお得なセット♪
■価 格：各1,100円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：クリファイル/220×310mm(A4)
ステッカー/約80×80mm内ダイカット
▼タペストリー（全4種）
大判のタペストリーが貴方のお部屋を彩ります♫
■価 格：各3,850円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約728×257mm
▼Tシャツ（全1種）
描き下ろしイラストをプリントした
Tシャツです。
■価 格：3,300円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：M / L / XL
▼トートバッグ（全1種）
普段使いしやすいシルエット柄のトートバッグ！
■価 格：2,200円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約W330×H340×D90mm
▼デスクマット（全1種）
お勉強タイムやカフェタイムのテーブルマットとして、ワークスペースのPCマットとして、
いろんな使い方が楽しめるマルチな大判サイズのマットです♪
■価 格：3,960円（税込）
■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春
■サイズ：約W600×H350mm
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https://bit.ly/4nkafyu(https://bit.ly/4nkafyu)
(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
販売店について
■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア
■U R L ：https://libertasdream.com/
■公式Twitter：@LDLIBERTASDREAM