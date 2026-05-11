TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP STOREの、事後通販スタート！！

株式会社 パルック

ボークス秋葉原ホビー天国2 1F特設コーナーにて開催しておりました

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP STOREの商品を、

【LD - LIBERTAS DREAM - （リベルタス ドリーム）】オンラインストアにて、

事後通販受付中です！

魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！

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注文受付期間について

■予約期間：2026年5月11日（月）～6月1日（月）23:59まで

■発送予定：2025年8月頃より随時出荷予定

オリジナルグッズ詳細

▼トレーディング丸型缶バッジ（8個入BOX）

57Φmmの丸型の缶バッジ♪

※コンプリートBOXではありません。

全種揃わない場合もございます。あらかじめ

ご了承ください。

■価 格：4,400円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約57φmm

▼トレーディングアクリルカード（8枚入BOX）

約53×85mmのアクリルカード♪

集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。

※コンプリートBOXではありません。

全種揃わない場合もございます。あらかじめ

ご了承ください。

■価 格：6,160円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約53×H85×厚み1mm

▼トレーディング長方形型缶バッジ（8個入りBOX）

縦長の長方形型缶バッジ♪

※コンプリートBOXではありません。

全種揃わない場合もございます。あらかじめ

ご了承ください。

■価 格：5,720円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約44×70mm

▼ガラスマグネット（全4種）

コレクションとして集めたり、

マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、

使い方はあなた次第♫

■価 格：各770円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約40Φmm

▼アクリルスタンド（全4種）

コレクションとして集めたり、

一緒におでかけしたり、

使い方はあなた次第なアクリルスタンド♫

■価 格：各1,760円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：本体 / 約W80×H155×厚み3mm内

ダイカット※キャラにより微差あり

台座 / 約50×50×厚み3mm

▼アクリルキーホルダー（全4種）

コレクションとして集めたり、

一緒におでかけしたり、

使い方はあなた次第！

魅力たっぷりアクリルキーホルダーです♫

■価 格：各1,100円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約70×70×厚み3mm

▼クリアファイル・ステッカーセット（全4種）

クリアファイルとステッカーのお得なセット♪

■価 格：各1,100円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：クリファイル/220×310mm(A4)

ステッカー/約80×80mm内ダイカット

▼タペストリー（全4種）

大判のタペストリーが貴方のお部屋を彩ります♫

■価 格：各3,850円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約728×257mm

▼Tシャツ（全1種）

描き下ろしイラストをプリントした

Tシャツです。

■価 格：3,300円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：M / L / XL

▼トートバッグ（全1種）

普段使いしやすいシルエット柄のトートバッグ！

■価 格：2,200円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約W330×H340×D90mm

▼デスクマット（全1種）

お勉強タイムやカフェタイムのテーブルマットとして、ワークスペースのPCマットとして、

いろんな使い方が楽しめるマルチな大判サイズのマットです♪

■価 格：3,960円（税込）

■種 類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春

■サイズ：約W600×H350mm

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(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

販売店について

■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア

■U R L ：https://libertasdream.com/

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