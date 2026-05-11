TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP STOREの、事後通販スタート！！

写真拡大 (全13枚)

株式会社 パルック


ボークス秋葉原ホビー天国2 1F特設コーナーにて開催しておりました


TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP STOREの商品を、


【LD - LIBERTAS DREAM - （リベルタス ドリーム）】オンラインストアにて、


事後通販受付中です！



魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！




↓事後通販はこちらから↓


https://bit.ly/4nkafyu(https://bit.ly/4nkafyu)



注文受付期間について

■予約期間：2026年5月11日（月）～6月1日（月）23:59まで


■発送予定：2025年8月頃より随時出荷予定



オリジナルグッズ詳細


▼トレーディング丸型缶バッジ（8個入BOX）



57Φmmの丸型の缶バッジ♪


※コンプリートBOXではありません。


　全種揃わない場合もございます。あらかじめ　　


　ご了承ください。


　


■価　格：4,400円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約57φmm









▼トレーディングアクリルカード（8枚入BOX）



約53×85mmのアクリルカード♪


集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。


※コンプリートBOXではありません。


　全種揃わない場合もございます。あらかじめ


　ご了承ください。



■価　格：6,160円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約53×H85×厚み1mm








▼トレーディング長方形型缶バッジ（8個入りBOX）



縦長の長方形型缶バッジ♪


※コンプリートBOXではありません。


　全種揃わない場合もございます。あらかじめ


　ご了承ください。



■価　格：5,720円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約44×70mm









▼ガラスマグネット（全4種）


コレクションとして集めたり、


マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、
使い方はあなた次第♫



■価　格：各770円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約40Φmm









▼アクリルスタンド（全4種）



コレクションとして集めたり、


一緒におでかけしたり、
使い方はあなた次第なアクリルスタンド♫



■価　格：各1,760円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：本体 / 約W80×H155×厚み3mm内　　


　　　　　ダイカット※キャラにより微差あり


　台座 / 約50×50×厚み3mm








▼アクリルキーホルダー（全4種）


コレクションとして集めたり、


一緒におでかけしたり、


使い方はあなた次第！
魅力たっぷりアクリルキーホルダーです♫



■価　格：各1,100円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約70×70×厚み3mm









▼クリアファイル・ステッカーセット（全4種）



クリアファイルとステッカーのお得なセット♪



■価　格：各1,100円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：クリファイル/220×310mm(A4)


　　　　 ステッカー/約80×80mm内ダイカット








▼タペストリー（全4種）



大判のタペストリーが貴方のお部屋を彩ります♫



■価　格：各3,850円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約728×257mm








▼Tシャツ（全1種）



描き下ろしイラストをプリントした


Tシャツです。



■価　格：3,300円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：M / L / XL









▼トートバッグ（全1種）



普段使いしやすいシルエット柄のトートバッグ！



■価　格：2,200円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約W330×H340×D90mm








▼デスクマット（全1種）



お勉強タイムやカフェタイムのテーブルマットとして、ワークスペースのPCマットとして、


いろんな使い方が楽しめるマルチな大判サイズのマットです♪



■価　格：3,960円（税込）


■種　類：水萌汐 / 火威灯 / 月見るな / 日向春


■サイズ：約W600×H350mm







↓事後通販はこちらから↓


https://bit.ly/4nkafyu(https://bit.ly/4nkafyu)




(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会



販売店について

■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア


■U R L ：https://libertasdream.com/


■公式Twitter：@LDLIBERTASDREAM