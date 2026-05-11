株式会社ブレイン・ラボ、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門に認定

株式会社ブレイン・ラボ

採用を増やし、離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」（サービスサイト：https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260511)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博、以下 ブレイン・ラボ）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門に認定されました。

■ 「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■ 「Technology Partner」について

この度、株式会社ブレイン・ラボが認定された 「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社ブレイン・ラボが認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。



株式会社ブレイン・ラボは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■「マイリク」について

求職者の応募意欲を可視化するスコアリングする機能や、従業員のモチベーション・離職リスク分析による定着支援と採用・離職防止までを一気通貫で提供し、独自技術（特許第7734919号）を保有しているHRプラットフォームです。またAIを活用し従業員に対し、チャット返信支援・チャット要約・定着アシスト機能により「人材の定着支援」だけに留まらず、「採用支援」も同時に課題解決できます。

■株式会社ブレイン・ラボについて

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、採用を増やし離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」をサービスとして提供しています。



■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260511)

［サービスサイト］ ノンデスクワーカー領域向け定着支援： https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260511)

人材派遣会社向けMA/定着支援 ： https://myric.jp/ma/haken/(https://myric.jp/ma/haken/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260511)

人材紹介会社向けMA/定着支援 ： https://myric.jp/ma/syokai/(https://myric.jp/ma/syokai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260511)





株式会社ブレイン・ラボは株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）のグループ会社です。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ

株式会社アップベース 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV

株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd

株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp(https://zigexn.co.jp?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=cp_260330)

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。