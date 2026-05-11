パナソニック エレクトリックワークス株式会社、IWBIより「Consultant of the Year - Asia」を受賞 ～WELL認証支援の取り組みが国際的に評価～

パナソニックグループ

パナソニック エレクトリックワークス株式会社（以下、パナソニックEW）は、2026年2月、建築空間における人の健康とウェルビーイングの向上を推進する国際認証機関、IWBI（International WELL Building Institute）より「Consultant of the Year - Asia（アジアにおけるWELL認証コンサルタント・チームの最優秀賞）」を受賞しました。

本表彰は、WELL認証の普及および認証取得支援において、2025年度に特に優れた実績と貢献を果たしたコンサルタント・チームに贈られるものです。パナソニックEWは審査ドキュメントの高い品質に加え、わずか2～3年という短期間で年間のコンサルタント件数において業界トップクラスの実績を有するコンサルタント・チームへと成長した点が評価されました。

パナソニックEWは、建築主やテナント企業などとともに、WELLの理念に基づく空間づくりを幅広く支援してきました。これまで建築設備や空間づくりの分野において、人々の安全・安心、快適性、そして環境への配慮を重視した製品・ソリューションの開発を一貫して進めてきました。特に、働く人や暮らす人の視点に立った技術提案や、社会課題の解決に貢献する取り組みは、国内外で高く評価されています。WELL認証においても、技術的な知識だけでなく、利用者視点に立った提案力や、プロジェクト全体を通じた丁寧なサポートが高く評価されています。

今回の「Consultant of the Year - Asia」の受賞は、こうした長年にわたる取り組みと実績が、建築空間の質を高め、人々のウェルビーイングに寄与し、WELL認証の発展に大きく寄与してきた点を国際的に認められたものです。国際的な評価機関であるIWBIからの表彰は、姿勢と実績が世界水準で評価されたことを示すものといえます。

さらにこの受賞を受け、2026年5月に開催されるIWBI主催の国際サミット「WELL 2026 Tokyo Summit」に、WELL認証を実践している企業として3つのセッションに登壇します。

パナソニックEWは電気設備分野で培ってきた技術と知見を活かし、ウェルビーイングの視点から空間・建物価値の向上に取り組んでいきます。今後も人と空間の関係性を洞察し、エビデンスに基づいた価値創出を通じて、ウェルビーイングな社会の実現に貢献していきます。

【パナソニックEWのWELL認証コンサルティング事業について】

パナソニックEWは、WELL認証取得プランの立案から、WELL基準に適した設備のご提案、認証取得支援までトータルでサポートします。

・WELL認証取得支援について

https://www2.panasonic.biz/jp/solution/office/genre/well-consulting/

■「WELL 2026 Tokyo Summit」の概要

人の健康と建築をテーマにしたIWBI主催の国際サミットです。住まいやオフィスにおけるWELLの最新動向や事例を共有・紹介し、専門家同士の知見交流を促進、より良い暮らしと働き方を考える場です。

【開催日時】2026年5月19日（火）8:30～14:30

【開催場所】シスコシステムズ ミッドタウンタワー（東京都港区赤坂9-7-1）

詳細およびサミットへのご参加につきましては下記ウェブサイトをご参照ください。

https://events.wellcertified.com/WELL2026/

【お問い合わせ先】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

ソリューションエンジニアリング本部 Well-Being事業開発室

Email：kukan_info@gg.jp.panasonic.com

＜関連情報＞

2025年度IWBIアワードについて

https://www.gbj.or.jp/2025-iwbi-awards-celebrate-outstanding-individual-and-organizational-achievements-in-advancing-health-and-well-being/