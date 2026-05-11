創業50周年！梅の花の原点「かに料理専門店 かにしげ」が感謝の気持ちを込めた特別企画を6月1日より開催！会員限定 記念クーポンを配信。

株式会社梅の花グループ

1976年7月に創業者 梅野重俊が「かにしげ 久留米店」をオープンして以来、皆様に愛されてきた

株式会社 梅の花グループは、今年で創業50周年を迎えます。

半世紀にわたるご愛顧への感謝を込め、株式会社梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「かに料理専門店 かにしげ」では、2026年6月1日（月）より『梅の花グループ50周年 感謝祭』を開催いたします。

公式アプリ会員限定で、ずわいがにと黒毛和牛を味わえる懐石「燈（ともしび）」が1,000円引き、夏限定の特別ランチ「爽（そう）」が平日500円引きとなります。人気の持ち帰り商品クーポン、Instagramフォト投稿キャンペーンなど、多彩な企画をご用意しております。

１［アプリクーポン］

ずわいがにと和牛溶岩焼の懐石「燈（ともしび）」が1,000円値引きで特別価格に（全日対象）

通常価格：9,700円～10,200円 → アプリクーポン価格：8,700円～9,200円

※価格は地域によって異なります。

燈（ともしび）

ずわいがにのお造りや七輪焼に加え、黒毛和牛の溶岩焼も堪能できる、かにしげ一番人気の贅沢懐石です。

「燈（ともしび）」

■お品書き

◇小鉢 ◇ずわいかに酢 ◇ずわいがにと季節のお造り ◇かにしゅうまい ◇茶碗蒸し

◇にぎり寿司（いくら・かにみそ） ◇かにサラダ ◇黒毛和牛の溶岩焼 ◇ずわいがにの七輪焼

◇ずわいがにの天婦羅 ◇かに雑炊 ◇香の物 ◇デザート

２［アプリクーポン］

夏限定の特別ランチ『爽』が平日限定で500円値引き(土日祝除く)

通常価格：4,000円 → クーポン価格：3,500円

開催期間: 2026年6月1日（月）～7月31日（金）

爽（そう）

「爽」

■お品書き

◇小鉢 ◇鰹のたたき ◇茶碗蒸し ◇ずわいがにと彩り冷やし豆腐 ◇ずわいがにと鱧の天婦羅

◇とうもろこしとかにの釜めし ◇吸物 ◇香の物 ◇デザート

３［アプリクーポン］

ご自宅でも梅の花の味を。長年ご愛顧いただいているテイクアウト商品を特別価格で。

名物とうふしゅうまいなど人気のテイクアウトもアプリクーポン提示でお得にお買い求めいただけます。

名物とうふしゅうまい（10個入） 通常価格 1,450円 → 1,160円（290円値引き）

湯葉揚げ（1本） 通常価格 900円 → 720円（180円値引き）

４ 思い出をシェアして当たる！梅の花グループ50周年 Instagramフォト投稿キャンペーン

名物とうふしゅうまい湯葉揚げ

梅の花グループでの「花咲く、食のひととき。」を写真に収め、Instagramに投稿していただくと、抽選で50名様に素敵なプレゼントが当たります。

お食事のひとときやお気に入りの一品、テイクアウト商品など、梅の花グループに関する写真をInstagramに投稿して応募するだけでOK！

ぜひこの機会に、あなたの“梅の花体験”をシェアしてください。

５ 梅の花グループ50周年記念イベント「工場見学ツアー」

Instagramフォト投稿キャンペーン :https://www.umenohana.co.jp/50th-anniversary-photo-campaign/

抽選にて久留米工場（福岡県）20名、京都工場（京都府）20名の計40名様に、普段は見られない梅の花の心臓部ともいえる工場内をご案内いたします。

応募期間：2026年6月1日（月）～2026年7月31日（金）

当選発表：2026年8月10日（月）

【久留米工場】開催日時：2026年9月 5日（土） 受付 9:00～／開始 9:30～

【京都工場】 開催日時：2026年9月13日（日） 受付 9:30～／開始 10:00～

詳しくは50周年記念特集をご覧ください :https://www.umenohana.co.jp/50th

注意事項

キャンペーン概要

- 他のサービスと併用ができない場合がございます。詳しくは店舗へお問い合わせください。- 特別企画につき、他の割引・株主優待との併用はできません。- クーポンの利用条件はアプリでご確認ください。- 写真はすべてイメージです。- 金額はすべて税込価格です。

イベント名：梅の花グループ50周年 感謝祭

開催期間：2026年6月1日（月）～7月31日（金）

対象店舗：かに料理専門店 かにしげ（レストラン店舗）

久留米店 福岡県 久留米市櫛原町10-5 TEL 0942-38-6782

佐賀大和店 佐賀県 佐賀市大和町尼寺四本松3761-1 TEL 0952-64-8555

本厚木店 神奈川県 厚木市泉町1-1 小田急本厚木駅ビル3F TEL 046-226-1126

「かに料理専門店 かにしげ店舗」はこちら :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/

梅の花グループ50周年特設サイトはこちら :https://www.umenohana.co.jp/50th

梅の花サービス レストラン店舗について

1976年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。

時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

『かに料理専門店 かにしげ』

創業者が夫婦二人で始めたかに料理専門店「かにしげ」は食材の選定から調理の細部に至るまで一切妥協せず、一皿に込められた真心と情熱でお客様をおもてなしします。梅の花グループの原点として、創業時に抱いた夢と情熱を今もなお受け継ぎ、伝統と革新が息づく特別なひとときをお届けいたします。

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

■梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001