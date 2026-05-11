「所有から利用へ。固定から移動へ。建物が建てられないなら、車を置けばいい。」(株)Mobitectが提案する、残地を“宝”に変える新たな土地活用ソリューション

株式会社Mobitect

株式会社Mobitect（本社：東京都港区、代表取締役 田中 晋平）は、従来の建築手法では活用が困難だった「残地」に新たな価値を創造する、トレーラーハウスを活用した土地活用ソリューションの本格展開を開始いたします。従来の建築では収益化が困難だった市街化調整区域や狭小地を、車両扱いの「動く建築」によって賢く節税しながら、カフェや住居へと転換 。建築のモバイル化により、土地オーナーが抱える「負の資産」を「宝」へと変革し、自由なライフスタイルを提案します。

詳細はこちら :https://mobitect.jp/landutilization

日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える。

Mobile × Architect ＝Mobitect

Mobitect（モビテクト）は、住宅や店舗・施設といった「建築物」を縛る既存の常識や制約を突破し、クルマや家具のように「持ち運びを可能なプロダクト」として、リデザインしていく建築会社です。

背景：日本の土地が抱える「活用不可」という課題

これまで、市街化調整区域や法規制、あるいは形状の問題で「建物を建てられない」土地は、オーナーにとって固定資産税等の負担のみがかかる負の遺産となりがちでした。 Mobitectは、これらの「活用できない土地」をブルーオーシャンと捉え、車両扱いのトレーラーハウスを設置することで新たな収益源へと転換します。

「Mobitect」による残地活用のメリット

ヘアサロンコーヒースタンドショップ- 「車両扱い」による賢い節税と規制対応固定資産税がゼロ（車両扱い）となり、税負担を抑えた運用が可能です。 また、通常の建築が困難な市街化調整区域への設置も可能になります。- 高品質なデザインと住み心地「動く」という特性を持ちながら、妥協のない快適性とデザインクオリティを追求。 カフェやヘアサロンなど、用途に合わせたカスタマイズが可能です。- 万全のサポート体制車検の取得からナンバー登録、公道走行の確認まで一貫してサポート。 着工から竣工まで、安心のフローを提供します。シェアオフィスリゾート開発

ニーズに合わせて選べる3つのラインナップ

●コンパクト（6m）：狭小地でも設置でき、書斎や趣味の部屋に最適。

●スタンダード（9m）：店舗や居住用として汎用性の高いモデル。

●ロング（12m）：ゆとりある空間を自由にレイアウトできる大型モデル。

※その他、Two Storied（2階建てモデル）やFlat（平屋モデル）なども相談可能。

今後の展望

Mobitectは移動できる建築を通じて、土地の制約に縛られない自由なライフスタイルと、効率的な不動産経営を提案してまいります。 現在、本事業を共に推進する不動産オーナー及び加盟工務店も募集しております。

株式会社Mobitectについて

お問い合わせはこちら :https://mobitect.jp/landutilization#contact移動販売車

Mobile × Architect = Mobitect

Mobitectは、「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」建築会社です。

住宅や店舗、施設といった建築物を縛る既存の常識や制約を突破し、クルマや家具のように「持ち運び可能なプロダクト」として、リデザインしていきます。

持ち運べる小さな建物から、空間づくり、街づくり、ライフスタイルやビジネスの在り方を変えていく。それがMobitectの「Mobile × Architect」のかたち。

モバイル規格住宅「most」は住まい手にとっての「最上級」をかたちにする、デザイン性と柔軟性があり、規格住宅の新しいかたちがここにあります。

公式ホームページはこちら :https://mobitect.jp事業拡大に伴い、加盟工務店及び建築士を募集中

【会社概要】

社名：株式会社Mobitect

代表取締役：田中 晋平

役員： 岡本 勇気、堀元 秀司

本社所在地：東京都港区浜松町2-3-8 WTC annex 11階

資本金： 5,000万

グループ会社： ウィング株式会社（出資会社）

事業内容： 一級建築士事務所、特定建設業、製造業、VC業

HP：https://mobitect.jp(https://mobitect.jp)