Bounce、国内提携店舗数2,000店舗を突破

Bounce Japan 合同会社Bounce、国内提携店舗数2,000店舗を突破

世界100カ国以上・35,000拠点に展開する手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」を運営するBounce Japan合同会社（以下、Bounce）は、日本国内における提携店舗数が2,000店舗を突破したことをお知らせいたします。カフェ・ホテル・商業施設・観光案内所など、全国各地の多様な店舗・施設との連携が広がり、旅行者がどこでも手軽に荷物を預けられる環境が順調に伸長しております。

提携拡大の背景

近年、訪日外国人観光客の増加に伴い、観光地や主要駅周辺におけるコインロッカー不足が深刻な課題となっています。Bounceは、こうした課題を解決するため、全国の店舗・施設の空きスペースを活用した柔軟な手荷物預かりネットワークを拡大してきました。

今回の2,000店舗突破は、「手ぶら観光」という価値に共感してくださった全国のパートナー店舗の皆さまとともに築き上げてきた成果です。初期費用不要・空きスペース活用・副収入といった導入のしやすさに加え、旅行者との新たな接点や地域活性化への貢献が、パートナー店舗から高く評価されています。

手荷物預かり提携店舗インタビュー冨士珈琲商会（東京・浅草） 3代目オーナー 稲垣さん

1947年創業の老舗珈琲店「冨士珈琲商会」。現在は3代目の稲垣さんが店を切り盛りし、地域の常連客から海外旅行者まで幅広いお客様に親しまれています。

「Bounceとの提携を始めたきっかけは、営業担当者の誠実な対応でした。普段はこういった提案はお断りすることが多いのですが、話を聞くうちに信頼できると感じて。初期費用もかからず、空いているスペースもあったので、副収入になればという気持ちで始めました」と振り返ります。

実際に導入してみると、予想以上の価値がありました。

「外国語でうまくやり取りが出来るかどうか不安だったのですが、実際にやってみるととても楽しくて。荷物の受け渡しを通じて自然と会話が生まれます」

手荷物預かり提携店舗インタビュー：冨士珈琲商会小さな交流が生む“旅の記憶”

取材中には、韓国からの旅行者が荷物を受け取りに訪れる場面もありました。稲垣さんは韓国語で「これからの旅行も楽しんでね」と声をかけ、小さなお菓子を手渡しました。旅行者の表情が和らぎ、「ありがとう」と笑顔が返ってきました。

「副収益ももちろんありがたいですが、それ以上にこうした小さなコミュニケーションが嬉しいんです。日本に来てよかったと思ってもらえるような、そんな体験の一部になれたらいいなと思っています」

荷物預かりをきっかけに、旅行者が帰りに写真を見せてくれたり、お土産を持ってきてくれたりするなど、人と人とのつながりも生まれています。

「同じような立場の店舗オーナーの方には、ぜひおすすめしたいです。リスクは少なく、それ以上にお金では得られない経験があります」

CEOコメント（Bounce創業者 / CEO Cody Candee）

「日本国内で2,000店舗という大きな節目を迎えられたことを、大変嬉しく思います。この数字は、Bounceが一社で成し遂げたものではなく、全国各地で私たちを信頼し、自店のスペースを開いてくださった2,000の提携パートナー様、お一人おひとりの支えがあってこそ実現できたものです。喫茶店、商店、ホテル、書店─、業種も規模もさまざまな店舗オーナーの皆さまが、旅行者を温かく迎え、手荷物を預かり、時には会話を交わしてくださっています。そうした日々の小さなおもてなしの積み重ねこそが、Bounceというサービスの本当の価値だと考えています。パートナー様はBounceにとって最も大切な存在であり、Bounceは今後も、パートナー様の声に真摯に耳を傾け、長く信頼していただけるプラットフォームであり続けられるよう、全力で取り組んでまいります。」

提携店舗パートナー募集

Bounceでは、手荷物預かりサービスの提携店舗パートナーを募集しています。

1平方メートル 程度の空きスペースから始めることができ、初期費用は不要。副収入を得ながら、地域の観光インフラづくりに貢献できます。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。



お問い合わせ先：press-jp@bounce.com

Bounceについて

「Bounce（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大※の手荷物預かりプラットフォームです。

2019年に米国サンフランシスコで創業し、現在は世界100カ国以上・35,000拠点以上で展開。日本国内では東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)・福岡(https://ja.bounce.com/stores/fukuoka/UNUjY2)など650都市・5,500拠点以上でサービスを提供しています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/

【会社概要】

会社名：Bounce, Inc.

所在地：698 Guerrero street , San Francisco, CA 94110, USA

設立：2019年

日本支社：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2024年

お問い合わせ：press-jp@bounce.com

※「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）