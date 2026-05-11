美容業界注目成分サプリメント「飲む美活」第4弾、「飲むサーモンPDRN」新登場

ピルボックスジャパン株式会社

ピルボックスジャパン株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役社長：稲積 憲）は、最新美容ケアサプリメントシリーズ「飲む美活」から第4弾となる「飲むサーモンPDRN」を2026年5月11日から発売開始することをお知らせいたします。

本製品は美容業界でも定番化した注目成分であるPDRNを配合した、美容習慣サポートの発想を活かしたサプリメントで、20日間の艶めくリフトライン習慣へと導きます。

「飲む美活」シリーズの想い

毎日忙しい日々の中で、鏡の前でふと気づく、小さな変化。「昨日よりちょっと、パッとしない」 「昔より、透明感が減った気がする…」そんなとき、私たちは見た目を整えることに頼りがち。 でも本当は、カラダもココロも、すべては内側からつくられています。美活（びかつ）とは、“美しさを追求し、育てる日々の活動” のこと。外側からのケアに加えて、体の内側からキレイを満たす。毎日の食事、睡眠、運動、そしてサプリ。その積み重ねこそが、未来の自分を変えていきます。美活は、誰かのためじゃない。「もっと自分を好きになるため」の時間。キレイになる方法は、もう「塗る」だけじゃない。これからは「飲む美活」で内側から美しく。

注目成分PDRNをインナーケアでも

美容業界でも定番化したPDRNは、美を土台からサポートし、艶めくリフトライン習慣へと導く美容成分です。1日2粒目安で、DNA（PDRN）含有サケ白子抽出物300mgを摂取。1袋で20日間の「飲む美活」を実現します。

＋αの“美容習慣”サポート発想

PDRN配合のサプリメントと相性の良い成分として、NMNとアスタキサンチンを配合しました。さらに、コラーゲン・セラミド・ヒアルロン酸など、シリーズ他商品にも配合した美容成分も＋α。今の自分にあった「飲む美活」ケアをお選びいただけます。

商品概要

商品名：飲むサーモンPDRN

価格：2,442円（税込）

内容量：40粒（1日2粒目安／20日分）

お召し上がり方：1日2粒を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

発売日：2026年5月11日より順次発売

販売場所：公式オンラインストア、Amazon、楽天、Qoo10、Yahoo!ショッピング

※店頭は順次販売予定

商品詳細ページ :https://www.pillboxjapan.com/supplements/nomupdrn/

会社概要

社名：ピルボックスジャパン株式会社

本社所在地：東京都港区北青山 3-11-7 Aoビル 13F

代表取締役社長：稲積 憲

創業：2002 年 7 月 10 日

事業内容：自社企画・開発による健康食品、機能性表示食品、化粧品の製造・販売

海外有名ブランド製品の日本総代理店事業