【日本初上陸】ｏｗｎａｔ（オーナット）が日本で販売開始

マーケティングパートナー株式会社

海外から厳選したペットフードの輸入販売を手掛けるマーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部（社長：泰地正人、本社：東京都新宿区）は、日本初上陸となるスペインの農協組合に加盟しているコテクニカ社が作ったプレミアムフード「ｏｗｎａｔ（オーナット）」を2026年５月１１日より販売開始しました。

グローバルペットニュートリション事業部は、世界の高品質な商品・サービス・情報を提供し、ペットと人のWELLBEINGの実現を目指す理念のもと、ペットキュリアン社・B2K社・ワイルドバランス社のプレミアムペットフードの日本輸入総販売元として事業を展開しています。

このたび同事業部より、日本初上陸となるスペインの「オーナット グレインフリー プライムシリーズ」を５月１１日より新たに発売する運びとなりました。オーナットは、スペインの農協組合に加盟する企業が開発したブランドで、安心と信頼の原材料を使用し、犬猫本来の食性に近い“リアルフード”を追求したドライフードです。

- リアルフードとは

「リアルフード」とは、素材そのものが持つ力を最大限に活かし、犬猫本来の食性を満たすフード。地元産の自然食材を、自社キッチンの最新技術で調理し、最大50％の新鮮な生肉を使用しています。犬猫の本能が求める栄養とおいしさを、この一粒に凝縮しました。

- コテクニカ社について

コテクニカ社は、スペインの農業協同組合に加盟する企業として1982年に設立され、飼料・動物用医薬品などの製造を行ってきました。1991年にはペットフード部門を立ち上げ、事業を拡大しています。地元農家と連携して良質な素材を調達し、最新技術を備えた自社工場で調理を行うほか、動物栄養学の専門家や獣医師による研究開発・品質管理を徹底。現在では、40か国以上に高品質なペットフードを提供しています。

ＯＷＮＡＴ（オーナット）グレインフリー プライム

～犬猫本来の食性へ。「リアルフード」という選択～

＜ＯＷＮＡＴ（オーナット）の思い＞

OWNER(オーナー)×NATURAL(ナチュラル)

「オーナーの愛情を、ナチュラルな食事に込めて。」

「オーナット」にはそんな想いがあります。嘘のない品質と本物の食事。それこそが、私たちができる約束です。余計なものはいらいない。ただ真っ直ぐに、本能を満たしてあげたい。

だから、「リアルフード」という選択を、大切な家族に送ります。

●高タンパク質・低炭水化物・自然食材を使用

最大50％もの生肉を使用することで、犬猫の本来の食性に合った高タンパク・低炭水化物のフードを実現。加えて、可能な限り地元産の食材を採用し、“素材そのもののおいしさと栄養”にこだわったリアルフードを提供します。

●穀物アレルギーやお腹の健康をケア

グレインフリー・グルテンフリーのため、穀物アレルギーに配慮し、消化に優しい生肉を豊富に使用することでお腹の健康もケア。

●自社キッチンで調理・人工添加物不使用

生肉を使用できる最新鋭の自社キッチンで調理。他社に任せず調理するため、余計な食材は一切使用せず、安心・安全・美味しい「リアルフード」となります。

- ラインナップ 犬用２商品・猫用２商品

■ご参考

＜マーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部 概要＞

本社：〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25F

代表者：代表取締役社長 泰地 正人

設立：1998年

資本金：１千万円

事業内容：スーパープレミアムペットフードの日本輸入総販売元

ＵＲＬ：https://www.gpn-inc.jp/

＜コテクニカ社 概要＞

社名：cotecnica

事業内容：プレミアムペットフードの製造販売会社

ＵＲＬ：https://www.cotecnica.es/en（英語サイト）