【正規品をもっと選びやすく】急速充電器・ワイヤレス充電器のMICRODIA、日本向け公式ショップ「MICRODIA JAPAN」を開設

宏福商事合同会社

スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電環境が多様化する中、急速充電器やワイヤレス充電器を正しく選ぶ重要性が高まっています。

宏福商事合同会社は、米国発モバイルアクセサリブランド「MICRODIA」の日本向け公式BASEショップ「MICRODIA JAPAN」を開設しました。

これにより、日本国内のユーザーは、MICRODIA製品をカテゴリ別に確認し、正規販売チャネルを通じて購入しやすくなります。

公式BASEショップでは、USB-C急速充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、ケーブル、スマートフォンアクセサリなどを中心に、順次商品ラインアップを拡充してまいります。

MICRODIA JAPAN

https://microdiajp.base.shop/

正規品を分かりやすく購入できる窓口として開設

近年、スマートフォンやノートパソコンの充電環境は大きく変化しています。

USB-C対応機器の増加により、充電器やケーブルの選び方は以前より複雑になりました。

また、急速充電やワイヤレス充電に対応する製品が増える一方で、ユーザーにとっては「どの製品を選べばよいのか」「自分の端末に合うのか」が分かりにくい状況もあります。

今回開設したMICRODIA JAPANでは、MICRODIA製品をカテゴリ別に整理し、ユーザーが目的に合った商品を探しやすい販売ページを目指します。

取り扱い予定カテゴリ

MICRODIA JAPANでは、以下のカテゴリを中心に商品展開を進めます。

・USB-C急速充電器

・GaN対応充電器

・ワイヤレス充電器

・モバイルバッテリー

・USB-Cケーブル

・MagSafe対応アクセサリ

・iPhone向けアクセサリ

・スマートフォン、タブレット向け周辺機器

・法人向けモバイルアクセサリ

今後は、在庫商品の販売だけでなく、2026年新商品ラインアップの紹介や、法人向け相談につながる情報発信も進めてまいります。

個人ユーザーにも法人にも分かりやすい販売チャネルへ

MICRODIA JAPANは、個人ユーザー向けの販売チャネルであると同時に、法人・販売店・量販店向けの確認窓口としても活用できる構成を目指しています。

個人ユーザーにとっては、正規品を確認して購入できる場所になります。

法人ユーザーにとっては、製品カテゴリ、商品イメージ、価格帯、用途を確認するための入口になります。

また、家電量販店、販売代理店、法人導入を検討する企業に向けて、MICRODIA製品の提案機会を広げていきます。

なぜ今、モバイルアクセサリの正規販売チャネルが重要なのか

スマートフォン、タブレット、ノートパソコンを複数台使う人が増え、充電器やケーブルの選び方は以前より重要になっています。

特に、急速充電器や高出力モバイルバッテリーは、製品選びを誤ると本来の性能を発揮できない場合があります。

そのため、価格だけでなく、対応規格、出力、サイズ、安全性、使用シーンを確認して選ぶことが重要です。

MICRODIA JAPANでは、今後、商品ページやブログを通じて、こうした選び方の情報も分かりやすく発信してまいります。

今後の展開

宏福商事では、MICRODIA JAPANを通じて、国内ユーザーに向けたMICRODIA製品の販売体制を強化します。

今後は、以下の取り組みを進める予定です。

・在庫商品の販売強化

・2026年新商品の順次掲載

・商品カテゴリの拡充

・法人向け問い合わせ導線の整備

・量販店、販売代理店向け提案

・公式サイト、ブログとの連携強化

MICRODIA製品の特長を分かりやすく伝え、日本国内でのブランド認知向上を目指します。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

宏福商事合同会社について

宏福商事合同会社は、MICRODIA.Ltdの正規総合販売代理店です。

本社：〒116-0011 東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

設立：2018年12月

URL：http://www.kofukutrading.com

事業内容：貿易業

本件に関するお問い合わせ先

企業名：宏福商事合同会社

Email: microdia(アットマーク)kofukutrading.com