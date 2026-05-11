FastLabel、進化するAIロボティクス領域に対応するべく技術開発体制を強化 ～先端AI基盤技術開発組織を発足し、基盤となる技術とデータの開発を通じてフィジカルAIの社会実装の加速を図る～

FastLabel株式会社

ロボット基盤モデルおよびドメイン特化のVLA（Vision-Language-Action）モデル開発を支援するFastLabel株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木健史、以下 FastLabel）は、AIロボティクス領域における技術開発体制のさらなる強化を目的として、ロボティクスAI事業本部配下に「先端AI基盤技術開発グループ」を新設したことをお知らせします。

本組織では、研究開発にとどまることなく基盤技術とデータを掛け合わせた観点からAIロボティクスの技術開発に取り組むことで、研究から社会実装までを一気通貫して推進することで、フィジカルAIの社会実装の実現を目指します。



【新設の背景】

FastLabelでは、Data-centricなAI開発を軸に、データ収集・データ加工・モデル開発・評価の各開発フェーズを通じて、国内大手企業及び研究開発機関をはじめとする多くの企業のAIロボティクス開発を支援してきました。

近年、AIロボティクス領域においては、米国・中国を中心にモデルアーキテクチャが日々進化しており、必要とされるデータ、並びにデータの収集手法が急速に変化しています。他方、日本においては、グローバルに遅れを取ることがないよう、政府主導で「AIロボティクス戦略」が策定され、官民が連携して社会実装を先行的に実現することで、AIロボティクス技術及びグローバル競争力の確立を目指す動きが進んでいます。

上述のとおり、日進月歩で進化するAIロボティクス領域において、真に価値のあるフィジカルAIの社会実装を実現するためには、最先端のモデルを活用するだけではなく、ロボット制御技術、モデル特性理解、並びに高品質なデータ収集・管理手法などの多種多様な要素を統合的に捉えることが必要不可欠であり、成功の要諦と考えています。

今回の「先端AI基盤技術開発グループ」の新設は、FastLabelが単なる研究開発（R&D）組織にとどまらず、基盤となる技術とデータを起点としたAIロボティクス開発を通じて、フィジカルAIの社会実装までを見据えた価値創出を担う組織へと進化することを目指しています。

【ロボティクスAI事業本部について】

本部長：執行役員COO 藤原 宏貴

部 長：ロボティクスAI事業本部 事業開発部 塚本 賢一郎

ロボティクスAI事業本部 データソリューション部 三宅 雄大郎

【先端AI基盤技術開発グループ（新設）について】

名 称：ロボティクスAI事業本部 データソリューション部 先端AI基盤技術開発グループ

発足日：2026年5月1日

グループ長：ロボティクスAI事業本部 データソリューション部 山田 直

【取り組み事例紹介】

「先端AI基盤技術開発グループ」では、技術及び顧客課題の解決に向けて、AIロボティクス領域における基盤技術から先端技術までの調査・検証を行っています。取り組みの一部は、以下のテックブログにて公開しています。

「ロボティクスAIの強化学習手法π*0.6を理解する」

Physical Intelligence社が公開した強化学習手法π*0.6に関して、本手法で使用されるRECAPの全体像を解説し、価値関数と方策更新がどのように設計されているか深掘りしています。

https://fastlabel.hatenablog.com/entry/20260508/1778226634

「ロボットで注目されているアクチュエーター「QDD」とは何か？」

AIでロボットを自在に操るために不可欠な、モーターと減速機の仕組みや「バックドライバビリティ」の重要性をボトムアップで解説します。 次世代ロボティクスの主流となりつつある準ダイレクトドライブ（QDD）の物理的な特性と利点を整理しました。

https://fastlabel.hatenablog.com/entry/20260508/1778234983

「ugo ProでVLAモデルを開発する」

国産ロボットであるugo Proの模倣学習キットでVLAモデル開発の概要を説明しています。本ブログではugo Proの説明、データ収集のコツ、またデータセット構築方法までを解説しています。

https://fastlabel.hatenablog.com/entry/20260508/1778230040

【フィジカルAIエンジニアを募集】

「先端AI基盤技術開発グループ」の新設に伴い、AIロボティクスの社会実装を推進するエンジニアを積極的に募集しています。

主な役割：

・最先端のロボット基盤モデルや学習戦略、データ収集手法の調査・検証

・ロボット基盤モデルの学習・評価およびモデルを用いたロボット制御の実現

・最先端データ収集手法の設計およびシステム化

・実環境への導入を通じた顧客課題の解決

私たちは、技術と顧客に誠実に向き合い、現実世界の社会課題を解決したいと考えるプロフェッショナルな仲間を募集しています。

採用サイト：https://herp.careers/v1/fastlabel/dHh35DUK1nXO

【FastLabelについて】

FastLabel株式会社は、Data-centric AI開発を支えるデータ基盤の構築に取り組み、データ収集・生成からアノテーション、モデル開発、DataOps構築までを一気通貫で支援しています。近年はロボティクスを含むフィジカルAI領域にも注力し、ロボット基盤モデルおよびVLAモデル開発を支えるデータパイプラインの構築を推進しています。

社 名：FastLabel株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階

代表：代表取締役社長 鈴木健史

事業内容：Data-centric AI開発を支援するプロフェッショナルサービスとプロダクトの提供

URL： https://fastlabel.ai/service/robotics