【新サービス】通信の“お守り”を全ての企業へ。基本料金0円・4キャリア対応の法人向けBCP対策Wi-Fi「Biz-Fi for BCP」提供開始

株式会社にゃんこカンパニー

株式会社にゃんこカンパニー（本社：群馬県前橋市、代表取締役：伊藤 裕輔）は、通信障害や災害時の事業継続（BCP）対策に特化した、基本料金0円の法人向けクラウドSIM対応モバイルWi-Fiサービス「Biz-Fi for BCP」の提供を開始いたします。

サービスサイト：https://nyanko.co.jp/bizfi_bcp/

■ リリース背景：バックアップ回線導入の「コストの壁」を打破する

昨今、大規模な通信障害や自然災害が経営に与える影響は深刻さを増しており、多くの企業でバックアップ回線の検討が進んでいます。しかし、いざという時のための「備え」に対し、毎月の固定費（月額基本料）が発生し続けることは、多くの法人様にとって大きな導入障壁となっていました。

10年以上にわたり仮想移動体通信事業者（MVNO）として事業を展開し、延べ4,000社以上の法人様と向き合ってきた弊社は、この課題を解決すべく、「使わない月は0円、使う時だけ即座に稼働」できる、実戦的かつ経済的なBCP専用Wi-Fiをリリースいたしました。

■ 「Biz-Fi for BCP」3つの主要特長

1. 基本料金0円。使った分だけ支払う「従量課金モデル」

端末購入後は、通信を行わない限り月額費用は一切かかりません。通信を行った日のみ、1日200円～400円の段階制料金が適用されるため、企業の「備蓄コスト」を最小限に抑えることが可能です。

2. 通信障害に強い「4キャリア自動選択」

docomo、au、SoftBank、楽天モバイルの4キャリア全てのネットワークに対応。クラウドSIM技術により、その場で最も電波の強い回線を自動でキャッチします。特定のキャリアで障害が発生しても、他キャリアへ切り替えることで業務を継続可能です。

3. 予算管理も安心。月額5,500円の「請求ストップ」機能

どれだけ通信量が増えても、1契約あたりの月間請求額は最大5,500円（税込）以上はかかりません。緊急時に社員が一斉に利用しても、予期せぬ高額請求が発生することはありません。

■ 代表取締役 伊藤 裕輔 よりメッセージ

弊社グループは10年以上に渡り仮想移動体通信事業者(MVNO)として運営を続けてまいりました。これまでSIMやWi-Fiの事業を通じて延べ4,000社以上とお取引させていただいております。現代社会に欠かせない『通信インフラ』を通じて、弊社にゃんこカンパニーは、快適なデジタル環境と安心を提供します。

■ サービス概要

端末料金： 29,800円（税抜）

事務手数料： 0円 / 月額基本料： 0円

通信料金： 200円/日（1GB）～ 400円/日（5GB）

月額上限： 5,500円（税込）

■ 株式会社にゃんこカンパニーについて

当社は、法人向け通信ソリューションを通じて、企業のDX推進とリスク管理をサポートしています。「テクノロジーを、もっと身近で、もっと誠実なものに」を掲げ、10年以上の実績に基づく確かな品質で、お客様のビジネスインフラを支えます。

【会社概要】

社名：株式会社にゃんこカンパニー

所在地：群馬県前橋市千代田町2-10-2

代表者：代表取締役 伊藤 裕輔

設立：2026年1月5日

事業内容：電気通信事業、BCP対策ソリューションの提供、WEBメディア運営

コーポレートサイトURL：https://nyanko.co.jp/