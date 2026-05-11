「PeopleX AI面接」、選考から採用広報・戦略立案まで、AIがデータに基づき意思決定をサポート

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」について、候補者全員の面接データをもとに、評点の集計結果や推移を自動で可視化するとともに、これらに基づく総合的な分析結果や示唆をAIが提示する新機能をリリースいたしました。個別の面接実施や面接業務の効率化を超えて、採用に関する意思決定や施策実行をもAIが強力に支援するサービスへと進化し、採用活動のさらなる向上に貢献してまいります。

概要・意義

「PeopleX AI面接」は、人に代わりAIが面接官として採用面接を行うもので、日程調整が不要であることによる負担軽減、AIが対話を行うことによる公平・均質な面接の実施といった、企業・候補者双方にとっての利点・価値を提供するサービスです。

面接終了後は、録画・文字起こしデータに加え、AIによる評価レポートを即時に生成。これをもとに選考判断を行うことが可能です。

これに加えてこの度、AI面接の活用範囲を自社の採用活動全体に広げたいとの企業様からのご要望にお応えし、候補者全員の面接データを自動で集計・可視化する機能の提供を開始いたしました。

本機能の利点は、自社のAI面接の結果を総合的に把握・分析できるとともに、市場全体と自社のデータを比較しての把握・分析も可能となる点にあります。個別の合否判定や次の選考過程への活用にとどまらず、自社のAI面接全体の俯瞰的な分析が容易となることで、面接の質問設計や評価基準の最適化、さらに採用広報や母集団形成の戦略立案にも貢献します。

本機能では、以下のデータを月次で閲覧することが可能です（一部はEnterpriseプランのみでのご提供です）。

1．AIインサイト

平均点や合格率、合否と評価基準との関連など、面接結果全体の概要と、客観的な集計・分析から得られる示唆をAIが自動でまとめ表示します。

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2．自社データと市場全体のデータの比較

面接受験者の総合点の平均値と評価項目ごとの評点の平均値を表示します。自社のデータだけでなく市場全体のデータも併記されるため、他社と比較した自社の状況を把握し、今後の施策の検証に役立てられます。

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3．自社の合格者と不合格者の比較

総合点の平均値と評価項目ごとの評点の平均値について、合格者と不合格者とに分けて表示します。どの観点が特に合否を分けているのかなどがひと目でわかり、今後の選考判断に活かしていくことができます。

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今後も、採用活動の深化にお役立ていただけるよう機能を拡充し、データ活用の幅やAIによる提案内容・精度を深めます。またこれにより、人同士のコミュニケーションのための時間の捻出、採用のミスマッチの軽減にも寄与します。当社は今後も、本サービスを通じて公平性と納得感のある採用のあり方を追求し、企業・候補者双方にとって最良の選択を行える環境の実現に貢献してまいります。

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。評価レポートの前提となる評価基準について、募集職種ごとに自由に設定することも可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp