サロンカラーの”褪色問題”に新提案。週1回5分で色が長持ち「terra カラートリートメント」新色登場

ヘンケルジャパン株式会社

ヘンケルコンシューマーブランド、シュワルツコフ プロフェッショナル「terra by ESSENSITY(テラ バイ エッセンシティ)」より、カラートリートメント新色(ラズベリーピンク・サンド)を2026年6月4日（木）に発売いたします。

今回の新色追加により、サロンカラーに合わせたより幅広い提案が可能になります。

開発背景

近年、ヘアカラー後の褪色やダメージを気にするユーザーが増加しており、『髪を傷めずに色みを維持したい』というニーズが高まっています。実際に調査では、83％の方が「ダメージを抑えながらカラーを維持できるアイテムを使いたい」と回答しています。

こうした背景から、サロン品質の仕上がりを自宅でも維持できる製品として本製品を展開しています。

LINE UP-サロンカラーとリンクした5色-

今回の発売ではサロンカラーでも人気の高い、暖色系のラズベリーピンク、サンドを新しく追加。

「terra by ESSENSITY（テラ バイ エッセンシティ）」のアルカリカラーと連動した全5色のラインアップにより、サロンカラーに合わせたホームケアのご提案が可能になりました。

INGREDIENTS 成分

クレイ

何億年もかけ自然界で生まれたクレイ。

地中深くから掘り出されるクレイは、大地のエネルギーが凝縮された100%純粋な天然素材です。豊富なミネラルを含み、他にない特性を持つことから、都市生活の新しいセラピーツールとして幅広い分野で再び注目を集めています。植物だけではない、大自然の神秘を現代女性の求める美しさへ。

バオバブ

乾燥地帯で育ち、高い保水力と抗酸化力をもつ

バオバブから採れたオイルを贅沢に使用。パサつきがちな髪を軽い仕上がりながら毛先まで潤いで満たします。

フローラルシトラスローズ（天然香料）

繊細なローズのフローラルノートに、はじけるオレンジと森の中にいるようなグリーンが混じった、心をほぐす華やかな香り。緊張感や不安な気持ちを解きほぐし、リラックスモードへ導きます。

主な配合成分

●カオリンクレイ（基剤）

●バオバブオイル（コンディショニング成分）

●植物性アルカン※（毛髪保護）

●シア脂、アーモンドオイル、ヤシ油（保護・保湿・ツヤ）

●オーガニックトウキンセンカ花エキス（保湿）

●フローラルシトラスローズ（天然香料100%）

※（Ｃ9‐12）アルカン、（Ｃ15‐23）アルカン