【6月19日(金)19:00～渋谷開催＜限定30名＞】生成AI「Claude」実践活用の最前線──プロンプト設計と制作現場のリアルな共有や悩みを直接議論する交流会！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年6月19日(金)19:00～モデレータにon the bakery 井戸代表、ゲストにNEXT INNOVAITION 黒山代表・木村情報技術 吉村取締役を迎え、AI活用の現場の課題やプロンプトの技術を参加者同士で共有するネットワーキング交流会を開催すると発表した。

2026年6月19日(金)19:00～【限定30名】AI制作の「現場のリアル」を共有。Claude愛好家とクリエイターが集うネットワーキング交流会

【6月19日(金)19:00~】＜限定30名＞AI制作の「現場のリアル」を共有。Claude愛好家とクリエイターが集うネットワーキング交流会 by KOBUSHI BEER

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4985444/view

「AI活用における孤独」を解消し、クリエイティブの「共創」を生む場へ

現在、多くのクリエイターやビジネスパーソンが生成AIを導入していますが、高度なプロンプト設計や具体的な手法が求められ、限界が生じています。本イベントでは、5月に開催したウェビナーで多くの反響を呼んだ「Claude Design活用術」をテーマに、さらなる深掘りを行います。 当日は講義形式ではなく、参加者同士が実際の制作現場で直面している技術的な壁や、プロンプトの運用における「生きた知見」をぶつけ合う対話型セッションを展開。「AI活用における孤独」を解消し、互いのノウハウを掛け合わせることで、AIを単なる効率化ツールから、クリエイティブを加速させる強力な「相棒」へと進化させることを目指します。KOBUSHI BEERというリラックスした空間で、明日からの制作現場で即座に応用できる具体的な実装TIPSを持ち寄り、AI活用の解像度を高め合う新しい「共創」のステージをぜひご体感ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月19日(金) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 7,000円 (事前決済)

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 8,000円(当日支払)

※生ビールやハイボール、サワー、カクテル、ノンアルコールが飲み放題ですクラフトビール追加で300円で飲めます。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4985444/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

モデレータのご紹介

株式会社on the bakery 代表 井戸 裕哉

株式会社on the bakery 代表 井戸 裕哉

新卒で野村證券に3年間ほど営業を経験した後、ベンチャー企業にてWebマーケティングコンサルタントに転身。その後、動画マーケティング会社においてYouTuberを起用したプロモーションのセールスから、同社独自の分析ツールの営業組織立ち上げ、営業部門全体を見る部長職を担う。2021年11月より、株式会社on the bakeryを経営。SNS・インフルエンサーのマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「インフルエンサーフォース(2024年売却)」、「クロワッサン」を開発・提供。

ゲストのご紹介

NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音木村情報技術株式会社 取締役 経営戦略室 室長 吉村 眞

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/