ローデ・シュワルツ USA、FAA の音声通信システム近代化に向けた 49 億ドル規模の契約を受注

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

次世代音声通信システムはメリーランド州で製造予定

ダレス空港管制塔、ワシントン D.C.

重要インフラソリューションの世界的リーダーであるローデ・シュワルツは本日、連邦航空局（FAA）との間で、空港および航空交通管制施設における既存のアナログ音声通信インフラを、実績ある「CERTIUM 音声通信システム」へ刷新する最大 49 億ドル規模の契約を受注したと発表しました。これらのシステムは、メリーランド州フレデリックに新設したローデ・シュワルツ USA (https://www.rohde-schwarz.com/us/about-united-states/rohde-schwarz-united-states/about-rohde-schwarz-usa_251170.html)の製造拠点、およびテキサス州コッペルの拡張拠点にて製造されます。

新しいデジタル音声スイッチの導入は、FAA による「Brand-New Air Traffic Control System（BNATCS）」構想の重要な柱であり、米国の国家空域システム（NAS）における航空交通管制（ATC）運用の安全性と信頼性を確保しつつ、インフラを近代化するものです。ローデ・シュワルツ USA は、運用実績を有し最新のED-137 規格に準拠した「CERTIUM 音声通信システム（VCS）」を全米各地で展開しています。この契約に基づく初の近代的なボイスオーバーIP（VoIP）対応 VCS として、2025 年 9 月にはペンシルベニア州ピッツバーグ近郊のアレゲニーカウンティ空港（AGC）で最初のシステムが導入・稼働を開始しました。その後も、ボーモント（テキサス州）、ウィルミントン（デラウェア州）、ルイストン（アイダホ州）、ベリングハム（ワシントン州）など、全米各地の空港で順調に導入が完了しています。

ローデ・シュワルツ USA の社長兼 CEO である Frank Dunn は次のように述べています。「当社は、米国の空域における航空交通管制通信システムを近代化するというこの重要なプロジェクトで、FAA と協力できることを誇りに思います。この機会を活かし、ATC 音声通信システムにおける米国の専門技術を再構築することが重要です。このプログラムを通じて 200 名以上の高度なスキルを持つ新たな雇用を創出し、当社の総従業員数は 1,000 名を超えます。さらに、米国内での製造能力を強化するため、新規施設への投資と拡張を行 っています。」

ローデ・シュワルツ USA は、米政府や重要インフラ関連機関の長年のパートナーであり、TSA（運輸保安庁）の身体検査、沿岸警備隊の捜索救助活動、米海軍の強靭な通信環境の構築などを支援してきました。同社は米国内に複数の拠点を持ち、グローバル組織に裏打ちされた世界クラスの技術力と、米国内の優れたエンジニアリングを融合させています。

2026 年初頭に稼働を開始したメリーランド州フレデリックの新製造拠点は、CERTIUM VCS の設計、開発、製造を米国内で行い、長期的な国内生産およびサポート体制を構築するための、4,000 万ドルに及ぶロ ーデ・シュワルツ USA の投資を象徴するものです。加えて、テキサス州コッペルにおける既存の製造およびシステム統合エリアの拡張により、この重要な BNATCS 構想を支えるための生産能力と柔軟性を向上させています。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

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