ARグラス「SABERA」、Makuake開始からわずか3週間弱で購入総額1億円突破

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本店：福井県鯖江市、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、当社が開発を進めるスマート眼鏡（ARグラス）事業において、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売中のスマート眼鏡（ARグラス）ブランド「SABERA（サベラ）」が応援購入総額1億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

多くの皆さまからのご支援により、販売開始以降、想定を上回るペースで応援購入が拡大し、日常利用を前提としたスマート眼鏡として、高い関心をお寄せいただいております。これまでご支援いただいた皆さま、SNSやメディアを通じて応援いただいている皆さまに、心より御礼申し上げます。

SABERAは、一見すると普通の眼鏡と変わらないデザインでありながら、視界内に情報を表示するディスプレイを搭載したスマート眼鏡です。当社の企業理念である「利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する。」に立ち返り、次の情報インターフェースとして「ARグラス」が日常利用可能となり、人々の生活・仕事の質を高め、新しい体験価値を創出することが、SABERAのビジョンです。

これまで、多数のメディアに取り上げられており、日常生活やビジネスシーンで役立つ機能について、これまでにない新しい情報体験としてご評価をいただいております。また、眼鏡産地・鯖江発の日常利用を前提とした設計思想についても、大きな反響をいただいております。

■実際に体験できる機会の準備を推進

多くのお問い合わせの中で、「実際に体験してみたい」というご要望も多数いただいております。当社では現在、ポップアップ展示や体験イベントなど、SABERAを実際に試着・体験いただける機会の拡充を進めております。詳細につきましては、公式SNSや公式LINEアカウント、Makuakeページ等を通じて順次ご案内予定です。

なお、Makuakeでは現在も先行販売を継続しており、数量には限りがあるものの、お得な特別価格リターンもご用意しております。ご検討中の方は、ぜひお早めにご確認ください。

・Makuake内プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/

・公式LINEアカウント：https://lin.ee/TZrAePB

※公式LINEアカウントでは、お得な情報や販売価格などの詳細を順次ご案内予定です。

ぜひご登録のうえ、お待ちいただけますと幸いです。

■今後について

当社は、SABERAを通じて、日常に自然に溶け込む情報インターフェースの実現を目指すとともに、皆さまからいただくご意見やフィードバックを踏まえながら、継続的な改善とアップデートを進めてまいります。今後も、より多くの方に新しい情報体験をお届けできるよう、開発・体験機会の拡充・サポート体制の強化に取り組んでまいります。

加えて、企業や産業分野においても、現場作業の支援、遠隔コミュニケーション、業務の効率化・高度化といった用途での活用が期待されており、当社としてもBtoB領域への展開を視野に入れ、活用シーンの拡張を図ってまいります。

【SABERAとは】

SABERAは、株式会社jig.jpが展開する、日本発のARグラス（スマート眼鏡）ブランドです。眼鏡の産地・鯖江（SABAE）と新たな時代（ERA）を掛け合わせた名称のもと誕生しました。

当社が目指すのは、単なる情報表示デバイスではなく、SABERAを身につければ、利用者のパフォーマンス向上を支援し、大切な人とのつながりから、ビジネスの会話まで、重要な場面でも、目の前の会話や行動に集中できる環境を提供することです。

ソフトウェア企業である当社の開発力・UX設計力と、鯖江の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Cellid株式会社のAR光学技術を融合し、「日常で使えるARグラス」の実現を目指していきます。

製品仕様

注. 上記は、開発段階における現時点の想定値も含まれるため、今後の改良・最適化により変更となる場合がございます。 また、使用環境や設定、電波状況等により変動します。なお、現時点におけるデザインイメージ図になります。

機能一覧

SABERAは、日常利用に加えて、仕事の中で必要とされる機能を一つの眼鏡に集約し、視線を外さず、自然に利用できるように設計しています。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社jig.jp SABERA広報担当

メールアドレス： sabera-business@jig.jp