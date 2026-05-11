盲導犬不足の社会課題に挑む対話型ロボット盲導犬「Navi-Dog」開発プロジェクトを始動

Lighthouse株式会社

デジタル情報戦略室株式会社（本社：東京都、以下 D.I.S.R）とLighthouse株式会社（本社：東京都、以下 Lighthouse）は、四足歩行ロボットと大規模言語モデル（LLM）を活用した対話型ロボット盲導犬「Navi-Dog」の共同開発を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、深刻化する盲導犬の供給不足という社会課題に対し、フィジカルAIによる新たな移動支援の選択肢を提供することを目的としています。

開発背景

現在、日本では約3,000人の視覚障害者が盲導犬を希望しているとされる一方（出典：日本盲導犬協会）、実働頭数は約800頭にとどまり、（出典：厚生労働省、2024年3月時点)、希望者約4人に対して1頭しか行き渡っていないギャップが生じています。

盲導犬の育成には2年以上の期間と約500万円のコストが必要であり、訓練士不足や繁殖・育成の制約など構造的な供給限界が存在します。こうした背景から、盲導犬を補完する新たな移動支援手段の確立が求められています。

取り組み内容

D.I.S.RとLighthouseは、ロボティクスとAIを融合した「Navi-dog」の共同開発に着手しました。本取り組みは開発初期段階であり、プロダクトの社会実装に向けて、企業・自治体・関連団体との連携を視野に入れたオープンな開発を進めて参ります。

プロダクト概要

「Navi-Dog」は四足歩行ロボットとLLMを組み合わせた対話型の移動支援ロボットです。

主に以下の機能を備え、利用者の移動をサポートします。

- 目的地までのルート案内- 障害物検知・回避- 音声対話による目的地の設定- 信号・標識の認識- 歩行者・車両の検知

対象ユーザーは視覚障害者に加え、弱視者や視力低下を抱える高齢者も想定しています。

技術的特徴

本プロダクトの中核となるのは以下2つのコア技術です。

今後の展開

- Co-Ego Navigation（共同自己中心型ナビゲーション）| 障害物検知ユーザー目線とロボット目線の2視点を統合し、頭上の標識から足元の段差まで、全身レベルの危険を即座に把握します。- Conversational LLM | 音声対話「次の角を曲がって」「混雑してる？」といった自然な会話を通じて、状況説明と行動提案を双方向に実現します。

現在、障害物回避やルート案内などのコア機能については動作検証までを完了しており、今後は実証実験フェーズへ移行予定です。

2027年頃のサービスリリースを目標に、視覚障害者団体や自治体との連携によるパイロット運用を進めていきます。2030年には国内の盲導犬需給ギャップの約10%をカバーすることを中長期目標として掲げ、サービス展開を企画していきます。

デモ動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rohKDaVAjsc ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Gg7DL_5WbYU ]スマートフォン向けはこちら

https://youtube.com/shorts/JjaFXHXHufs

お問合せ先

E-mail：navi-dog-info@lt-house.com

会社概要

会社名：デジタル情報戦略室株式会社

代表取締役：村上 優行

設立日：2024年4月22日

所在地：東京都練馬区北町1丁目34番19号

HP：https://disr-inc.com/

会社名：Lighthouse株式会社

代表取締役：針生 亮汰

設立：2022年11月1日

所在地：東京都港区海岸 1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

HP：https://lt-house.com/