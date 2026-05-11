「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（通称：MaS マズ）」に出展

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティングの総合展示会「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（通称：MaS マズ）」に出展いたします。

本イベントでは、弊社開発商品について実機によるデモンストレーションを行うほか、お客様のご相談に営業・技術担当がお応えします。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願いいたします。

「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（通称：MaS マズ）」公式Webサイト

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

■主な展示内容

営業名刺管理「SKYPCE」

https://www.skypce.net/

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/

■出展ブースのご案内（小間番号）

東京ビッグサイト 西展示棟 M10-44

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（通称：MaS マズ）」公式Webサイト

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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