「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展いたします。

弊社出展ブースでは、校務スマート化支援アプリ「SKYMENU Mobile」や「SKYMENU Cloud」のプレゼンテーションのほか、大学の先生方等による講演、「SKYMENU エキスパートTeacher」の先生による実践発表を多数予定しています。商談コーナーもご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

Ｓｋｙ株式会社「第17回 EDIX（教育総合展）東京」出展のご案内 Webサイト

https://www.skymenu.net/edix/

「第17回 EDIX（教育総合展）東京」公式Webサイト

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

■Ｓｋｙ株式会社 出展ブース ステージ講演スケジュール

5月13日（水）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1266_1_8ae309388550053bf3f1a8c1151daf76.jpg?v=202605110352 ]

5月14日（木）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1266_2_d827041c1e9270d6dbc9e758c1c2e155.jpg?v=202605110352 ]

■Ｓｋｙ株式会社出展ブース ステージプレゼンテーション

5月15日（金）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1266_3_1a10a05c84ca85330bf000a3614d6a43.jpg?v=202605110352 ]- 「SKYMENU Mobile」プレゼンテーション学校に安心して使えるスマートフォンを！「子どもの安全」と「先生の安心」を支援するSKYMENU Mobileのご紹介- 「SKYMENU Cloud Professional Edition」プレゼンテーション広大なワークスペースで思考を広げ、整理する「思考の練り上げ活動」を支援 新機能「マインドシート」のご紹介- 「SKYMENU Cloud Devicecontrol Edition」プレゼンテーション「授業支援」から「見取り支援」のフェーズへ個々の学びの足あとを、きめ細やかに見取る！ 新機能『Webアクセス状況確認』のご紹介

■商談コーナーのご案内

商談コーナーでは、弊社営業・技術担当が製品・サービスの導入に関するご相談に対応させていただきます。事前にご来場日時やご質問内容などをお知らせいただければ、よりスムーズにご案内できます。ご希望の場合は、以下フォームからお申し込みください。

商談コーナー事前予約フォーム

https://reg.skygroup.jp/s/edix-tokyo2026/

■主な展示内容

校務スマート化支援アプリ「SKYMENU Mobile」

先生の働き方改革を支援

https://www.skymenu.net/mobile/

学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud Professional Edition」

学びをつなげ、深めるための学習活動支援ツール

https://www.skymenu.net/cloud/

学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud Devicecontrol Edition」

学びを見守り、見取り、支援する授業支援ツール

https://www.skymenu.net/devicecontrol/

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

校務用端末、学習者用端末の運用管理を支援

https://www.skyseaclientview.net/

■出展ブースのご案内（小間番号）

東京ビッグサイト［東2ホール］15-6

■参加お申し込み

下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「第17回 EDIX（教育総合展）東京」公式Webサイト

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

Ｓｋｙ株式会社「第17回 EDIX（教育総合展）東京」出展のご案内 Webサイト

https://www.skymenu.net/edix/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYMENU、SKYMENU Mobile、SKYMENU Cloud、SKYSEAおよびSKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標または商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。