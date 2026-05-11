統合ID管理パッケージ「LDAP Manager」が18年連続で国内出荷本数No.1を獲得

エクスジェン・ネットワークス株式会社

エクスジェン・ネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：引間 賢太、以下 当社）は、当社が提供する統合ID管理パッケージ製品「LDAP Manager」が、2024年度の国内統合ID管理パッケージ市場において18年連続となる国内出荷本数トップを達成し、2025年度（見込み）においても同市場で出荷本数トップとなる見通しであることをお知らせします。（※）

デロイト トーマツ ミック経済研究所によると、2025年度の統合ID管理パッケージ市場は前年対比125.4％の173億円となり、個人認証・アクセス管理分野の中で最も高い成長率となりました。

当市場は、クラウド・IGAといった新潮流が注目される一方で、大規模組織・基幹系を支えるオンプレミス型統合ID管理の需要も依然として根強く存在しているため、ハイブリッド前提が主流となっています。また、ゼロトラストの実装加速に加え、サプライチェーン全体でのセキュリティ要求を高める経産省のSCS評価制度の影響も挙げられており、2026年度は前年度比122.5％となる212億円へ成長すると予測されています。（※）

「LDAP Manager」は、2003年のリリース以来、累計出荷本数が900本以上となりました。無制限版ライセンスという手頃な価格帯と、さまざまな業種業態におけるID管理運用ニーズに対応できるシステムの柔軟性をご支持いただけたものと考えております。



今後も当社は、お客様の利便性の向上に繋がる製品開発に努めてまいります。

LDAP Managerについて

LDAP Managerは、認証に特化した高速な検索性能に加え、柔軟な属性設定に対応可能なLDAPサーバーを一元管理用のメタディレクトリサーバーに据え、ユーザー情報統合の基本機能と豊富なメンテナンス用プログラム群を標準構成でご提供する、セキュリティシステム構築のための運用管理ツールです。

LDAP Managerの概要については、当社サイトをご覧ください。

LDAP Manager の概要はこちら :https://www.exgen.co.jp/lm/?utm_source=exgen&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260511

エクスジェン・ネットワークス株式会社について

アカウント管理を通じて組織の情報セキュリティを強化する統合ID管理パッケージ「LDAP Manager」を開発・販売。文教・公共機関を中心に出荷本数は 900本以上に上り、2024年度国内統合ID管理パッケージ市場における国内出荷本数1位を獲得、また2025年度においても同数1位の見込み（※）となっている。近年は「LDAP Manager」で培ったノウハウを活用した IDaaS クラウドサービス「Extic」を提供・販売。

＜会社概要＞

会社名：エクスジェン・ネットワークス株式会社

代表者：代表取締役 引間 賢太

設 立：2000年8月24日

資本金：1億4,570万円

所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ11F

株 主：株式会社ソフトクリエイトホールディングス（東証プライム市場上場 コード：3371）

URL： https://www.exgen.co.jp/(https://www.exgen.co.jp/?utm_source=exgen&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260511)

＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞

エクスジェン・ネットワークス株式会社 本件担当：前田

電話：03-3518-8055 メールアドレス：idminfo@exgen.co.jp

※出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所発刊『個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望 2026年版[第21版目]』（https://mic-r.co.jp）

記載している会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。