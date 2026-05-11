AJA、SMPTE ST 2110対応の新製品・アップデートを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク (本社：東京都千代田区) は、AJA社が発表した新製品およびアップデートについてご案内します。

今回発表されたのは、openGear対応のシンクジェネレーター「OG-GEN10」、SDIからSMPTE ST 2110への変換に対応した「IP25-R v2.0」、SMPTE ST 2110 I/Oを搭載したライブ制作・配信ソリューション「BRIDGE LIVE IP」です。

これらの製品は、映像制作現場におけるIP化の進展を背景に、同期・信号変換・配信／運用といったワークフロー全体をカバーし、既存のSDI環境からIPへのスムーズな移行を支援します。

■ HD/SDシンクジェネレーター「openGear OG-GEN10」

OG-GEN10(https://www.aja.com/products/og-gen10)は、openGearプラットフォームに対応したHD/SD/AES-11シンクジェネレーターです。最大9系統のHD/SDリファレンス出力と、1系統のAES-11オーディオリファレンスの出力を備え、複数機器の同期を正確に行います。

また、冗長電源に対応し、Ross DashBoardソフトウェアによるリモート設定・制御も可能。安定した同期環境を提供し、システム全体の信頼性向上を実現します。

詳細はこちら :https://aja-jp.com/news/260410_oggen10/

■ 12G-SDIからSMPTE ST 2110への双方向変換を強化「IP25-R v2.0」

IP25-R(https://www.aja.com/products/ip25-r)は、新しいファームウェア v2.0 が発表されました。今回のアップデートにより、新たに送信（Tx）モードが追加され、12G-SDIからSMPTE ST 2110およびHDMIへの変換に対応しました。従来の受信（Rx）機能に加え、双方向の変換が可能となります。

また、Rxモードの対応チャンネル数も従来の4ストリームから6ストリームへ拡張され、より効率的なIP信号の運用を実現。既存ユーザーは無償でアップデートが可能です。

詳細はこちら :https://aja-jp.com/news/260410_ip25r/

■ SMPTE ST 2110 I/O対応ライブ制作ソリューション「BRIDGE LIVE IP」

BRIDGE LIVE IP(https://www.aja.com/products/bridge-live-ip)は、SMPTE ST 2110と各種IP映像コーデック間の双方向変換に対応したライブ制作・配信ソリューションです。1RUのコンパクトな筐体で、最大4チャンネルのUltraHD、または最大16ストリームのHD処理に対応します。

H.264／H.265、SRT、HLSなどの主要プロトコルをサポートし、リモートプロダクションやOTT配信、CDN連携など幅広い用途にも活用が可能。従来の衛星回線や専用線に代わる柔軟なIP伝送手段としても有効なシステムです。

詳細はこちら :https://aja-jp.com/news/260410_bridgeliveip/

■ 想定用途

■ 製品詳細

- 放送局／中継制作現場- ライブ配信・イベント制作会社- IPベースの制作環境構築を検討している企業- 既存のSDI設備へのIP統合を検討しているユーザー

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページ（AJA社メーカーサイト）をご覧下さい。

- OG-GEN10：https://www.aja.com/products/og-gen10- IP25-R：https://www.aja.com/products/ip25-r- BRIDGE LIVE IP：https://www.aja.com/products/bridge-live-ip

AJA Video System社 概要

1993年以来、AJA Video Systemsは、放送、映画、プロAV、およびポストプロダクション市場向けの最先端技術における大手メーカーです。同社は、さまざまな柔軟なベースバンドおよびIPビデオ/オーディオインターフェースや変換技術、デジタルビデオレコーディングソリューション、およびカラーマネジメント、ストリーミング、リモートプロダクションツールを開発しています。

すべてのAJA製品は、カリフォルニア州グラスバレーにある当社の施設で設計および製造されており、世界中のリセラーおよびシステムインテグレーターの広範な販売チャネルを通じて販売されています。

・ウェブサイト：https://www.aja.com

・ウェブサイト（日本語）：https://aja-jp.com

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

・URL：https://www.ask-corp.jp/

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