駅と自動運転タクシーの結節を見据えた実証実験開始のお知らせ　JR新大阪駅におけるアプリ専用タクシー乗り場の設置

GO株式会社

西日本旅客鉄道株式会社、JR西日本レンタカー＆リース株式会社、GO株式会社は、将来的な自動運転タクシーと駅との円滑な結節の実現に向けた検討を進めています。

この度、その第一歩として、JR新大阪駅に西日本の鉄道駅で初となるアプリ専用タクシー乗り場を設置し、運用上の課題の抽出を目的とした実証実験を開始します。JR新大阪駅1階に、アプリ専用タクシー乗り場を設置することで、お客様はアプリを通じてスムーズにタクシーを注文できるようになります。

｜実証概要

- 実施内容 JR新大阪駅1階に、タクシーアプリ『GO』専用のタクシー乗り場を設置します。- 実証期間 2026年5月12日(火)13時から2026年7月31日(金)まで(予定)- 実施場所 JR新大阪駅1階 駅レンタカー営業所前乗り場(導線については後述)- ご利用方法 タクシーアプリ『GO』をダウンロードのうえ、注文時に新大阪駅エリアを選択いただくことで、1階アプリ専用乗り場が乗車地として設定され、注文が可能となります。

・App Store ： https://itunes.apple.com/jp/app/id1254341709

・Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.automotive.taxibell

｜今回の実証の狙い

将来的な自動運転タクシーの運行実現時、タクシー需要が多く、混雑が発生しやすい駅においては、安全かつ円滑に乗降できる乗り場環境の整備が重要です。本実証実験では、その第一歩として、まずはアプリ専用タクシー乗り場を新たに設置し、安全性の確認を行うとともに、運用上の課題について検証します。

｜今後について

本実証実験で得られた知見を踏まえ、将来的な自動運転タクシーと駅との結節の具体化に繋げてまいります。

｜参考：JR新大阪駅南口改札からアプリ専用タクシー乗り場までの導線案内

1. 新大阪駅南口改札(3階)を出た後、正面方向へまっすぐお進みください

2. 右手側にある階段またはエスカレーターで、2階へお降りください。

3. 2階に降りた後、左手側にある階段またはエスカレーターで、1階へお降りください。

4. 1階に降りた後、右手方向へまっすぐお進みいただくと、駅レンタカー営業所前のアプリ専用タクシー乗り場に到着します。

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/355_1_cecc8c32e4429d04ff512fad08ce70e0.jpg?v=202605111151 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/355_2_071c6a314cb18c70ab1b3602650667e1.jpg?v=202605111151 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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