ジュピターテクノロジー、ネットワーク機器バックアップ・コンフィグ管理ソフト「Unimus」を提供開始

ジュピターテクノロジー株式会社

ジュピターテクノロジー株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役：石川 幸洋、以下ジュピターテクノロジー）は、ネットワーク機器の設定管理を効率化するソフトウェア「Unimus（ユニマス）」を、2026年5月11日（月）より国内提供開始します。同製品は、コンフィグの自動バックアップや変更検知機能を備え、10デバイスまで無償で利用可能なライセンス体系を採用し、導入のハードルを抑えた運用環境の構築を支援します。

【提供開始の背景】

近年、企業ネットワークの大規模化・複雑化に伴い、オンプレミス、仮想環境、クラウド環境を問わず、ルータやスイッチ機能を持つ物理・仮想機器の設定管理の重要性が高まっています。一方で、以下のような課題を抱える企業が増えています。

- コンフィグのバックアップ運用が手動で属人化している- 設定変更の履歴管理や監査対応が困難- 高機能なネットワーク構成管理（NCCM）製品は価格が高く導入ハードルが高い

こうした課題を解決するため、弊社はシンプルな操作性と高いコストパフォーマンスを兼ね備えたUnimusの国内提供を開始いたします。

【製品導入のメリット】

本製品を活用することで以下のメリットを享受できます。

- 設定ミスによる障害リスクの低減ネットワーク機器のコンフィグを自動でバックアップ・履歴管理することで、設定ミスや意図しない変更を即座に検知できます。万が一の際も、過去の正常な状態へ迅速に復旧可能です。- 運用の属人化を解消し、標準化を実現手作業で行っていたコンフィグ取得や管理業務を自動化することで、特定の担当者に依存しない運用体制を構築できます。- 監査・コンプライアンス対応の強化変更履歴の記録・差分管理により、「いつ・誰が・何を変更したか」を可視化。内部統制や監査対応の効率化に貢献します。- PRTG・Zabbixとの連携による設定変更の可視化監視ツール（PRTG、Zabbix）で管理している機器情報を活用し、対象機器の登録を効率化します。これにより、従来の監視では把握が難しかった「設定変更」や「コンプライアンス状況」を可視化し、ネットワーク運用における抜け漏れを防止します。- 低コストでNCCMを導入可能高価になりがちなNCCM製品と比較して、低コストで導入できるため、中小規模環境でも現実的な運用改善が可能です。- 導入・運用の負担を最小化シンプルなUIと短期間での導入により、専門的なスキルがなくてもすぐに運用を開始できます

【提供形態】

- ソフトウェアライセンス販売（サブスクリプション）- 導入支援サービス（インストール／初期設定）- 日本語による技術サポート提供

【今後の展開】

弊社では、Unimusを中核としたネットワーク運用管理ソリューションを展開し、PRTG・Zabbixだけではなく既存の監視製品（Checkmk、ntopなど）との組み合わせにより、より高度で効率的なネットワーク運用基盤の提供を目指します。

【製品ラインナップ・価格(税別、初年度保守費用含む)】

以下の価格体系で提供します。

Unimusサブスクリプション

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115342/table/32_1_fc42cf3db8198753dc6c7f0ff3995e7c.jpg?v=202605111151 ]

※StandardとAdvancedの違いは、下記のUnimus製品ページをご参照ください。無償利用にサポートは含まれません。

【NetCore社について】

NetCore j.s.a.は、スロバキア・コシツェに本社を置くITソフトウェア企業で、ネットワーク自動化およびネットワーク構成管理（NCCM）分野に特化した製品を開発しています。2016年に設立された同社は、ネットワーク運用の効率化・自動化・セキュリティ強化を目的としたソフトウェアの開発を主軸としており、主力製品であるUnimusを中心に、世界中の企業や通信事業者にソリューションを提供しています。

同社のソリューションは、ネットワーク機器の設定バックアップ、変更管理、監査、障害復旧、さらには大規模環境における自動化を実現し、複雑化するネットワーク運用の課題解決に貢献しています。

【ジュピターテクノロジーについて】

ジュピターテクノロジーは、2001年創業以来、海外のログ管理、ネットワーク管理、セキュリティ製品の輸入・販売、及びシステム構築に特化した事業を展開。それら製品のローカライズやマニュアルの日本語化も数多く手がけ、優れた海外製品を多くの国内のお客様に提供しています。

▽ジュピターテクノロジーUnimusの製品ページ

https://www.jtc-i.co.jp/product/netcore/unimus.html

▽NetCore社 Unimus Webサイト

https://unimus.net/

▽ジュピターテクノロジー Webサイト

https://www.jtc-i.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ジュピターテクノロジー株式会社 企画部 製品企画担当

Tel：042-358-1250 E-Mail：info@jtc-i.co.jp