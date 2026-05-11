ElevationSpace社との連携を通じたポストISS時代における地球低軌道活動インフラの検討を開始

株式会社日本低軌道社中

株式会社日本低軌道社中（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本雄大）は、株式会社ElevationSpace（本社：宮城県仙台市、代表取締役CEO：小林稜平）と、ポストISS時代の地球低軌道（LEO）活動を見据えたインフラ確立に向け、宇宙戦略基金において各社が採択された技術開発テーマの成果を相互に連携するための覚書（MoU）を締結しました。

当社は、宇宙戦略基金「低軌道自律飛行型モジュールシステム技術」、「国際競争力と自立・自在性を有する物資補給システムに係る技術」および「船外利用効率化技術」の実施機関として採択され、地球低軌道向け日本モジュールおよび商用物資補給船（HTV‑XC）等の開発を進めています。これらの取り組みにおいては、技術開発にとどまらず、将来にわたり安定的に利用される事業として成立させることを見据えた検討を重視しています。

本連携では、ElevationSpace社が宇宙戦略基金「高頻度物資回収システム技術」の下で開発を進める物資回収システムを含め、打上げ、物資補給、軌道上での実験・実証、そして地上への回収に至る一連のプロセスを有機的につなげた地球低軌道活動の在り方について、成立性および事業性の観点から検討を行います。これにより、ポストISS時代における日本の自律的かつ国際競争力のある地球低軌道活動インフラの確立に寄与することを目指します。

当社は、本提携を通じて地球低軌道利用の実効性を高め、官民連携のもと、日本モジュールを核としたエコシステムを社会に実装することで、持続可能な地球低軌道経済圏の構築に取り組んでまいります。

■会社概要

社名 株式会社日本低軌道社中（英文表記：Japan LEO Shachu, Inc.）

本社所在地 〒103-0022

東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー7F X-NIHONBASHI TOWER

代表者 代表取締役社長 山本 雄大

設立 2024年7月

事業内容 商用物資補給船開発 / 日本モジュール開発 / 低軌道利用開発

公式HP https://japan-leo-shachu.com/