【京都三条 箔】“量”を楽しみ、“涼”で整う。涼やかな店内で味わう近江牛250gすき焼き

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営する京都三条 箔(キョウトサンジョウハク／所在地：京都府京都市中京区)にて近江牛をたっぷり堪能できるすき焼きコースを販売いたします。

京都・三条の「箔」では、上質な近江牛を贅沢に味わう『近江牛250gすき焼きコース』を提供しております。本コースは、肉の旨みを存分に堪能できる“量の満足感”と、心地よい店内で過ごすひとときと共に“涼”を兼ね備えたプランです。

主役となるのは、きめ細やかな肉質と上品な甘みを持つ近江牛サーロイン。

たっぷり250gをご用意し、お客様の目の前で丁寧に焼き上げる贅沢なすき焼きディナーをご堪能いただけます。また、ゆったりとした店内で季節を問わず心地よくお食事をお楽しみいただけるのも本コースの魅力のひとつです。

暑さの続く季節にこそ、涼やかな空間で味わう贅沢なひとときをご提案いたします。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kyoryori-haku/reserve/

近江牛250g すき焼きコース

【献立】

・近江牛サーロイン（250g）すき焼き

・食事

・香の物

・水菓子

【価格】

30,800円（税込）

※価格は消費税・サービス料込みです

※個室をご希望の場合は、【個室プラン】をお選びください。

室料別途 ランチタイム +1,100円/人 ディナータイム+1,650円頂戴いたしております。

京都三条 箔 https://www.haku.kyoto/(https://www.haku.kyoto/)

三条大橋からほど近くの鴨川沿いに佇む京都三条 箔では、特製割下でいただく和牛すき焼き会席をご提供しております。

箔の建物は、幕末当時は四国屋丹虎という料亭で、土佐四天王の一人である「武市半平太」が上洛の折、暮らしていた場所とされております。武市が過ごしていた【半平の間】の床の間や、玄関にございます箱階段跡が残る土壁は当時のままの姿で残存。各お部屋には偉人たちの書を設えるなど、歴史を受け継いできた証を随所に感じていただくことができます。また、2階の広間のお部屋からは鴨川や東海道五十三次の終着点となった三条大橋、東山、将軍塚と京都の風景をご堪能頂けます。

住所

〒604-8001

京都市中京区木屋町通三条上ル上大阪町528-3



電話番号

075-254-8717



営業時間

お昼 12:00-15:00(最終入店13:00) ※土日祝のみの営業です

夜 17:00-22:00(最終入店19:00)



定休日

火曜日

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/