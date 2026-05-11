【期間限定】芍薬SALEを2026年5月11日～開催！｜花の卸通販フラワースミスマーケット

株式会社frantolive

花の卸販売サイト「Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）」は、2026年5月11日～、旬の「芍薬」を対象とした期間限定SALEを開催中です。

短い期間にしか出会うことのできない芍薬は、毎年この時期に多くのお客様からご好評をいただいております。今年はより多くの方に楽しんでいただけるよう、特別価格にてご提供いたします。

＜【芍薬シーズン到来！】人気品種が続々入荷中＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/eshakuyaku2305/

・芍薬1本190円～の格安価格で販売！

今回の芍薬SALEでは、「華燭の典」や「滝の粧」など人気品種を含む、全6種以上の芍薬を

特別価格で販売しております。

以下は、主要商品のSALE価格の一例です(2026年5月11日時点)。

※SALE開催中、入荷時期により価格が変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86671/table/38_1_9090833f8150192bd9cc0f59cae11ef7.jpg?v=202605111151 ]

一般的に高価なイメージのある芍薬。

「今より予算を抑えて、芍薬を仕入れたい！」花屋を営むお客様や、「芍薬飾ってみたいけど、高すぎて手を出すことができない…」個人のお客様の声にお応えし、フラワースミスマーケットでは卸売りサイトならではの強みを活かし、生産者や市場と連携をとることで、お求めやすい価格設定を実現しました。

30本以上ご購入の場合、最安商品で1本あたり190円となりますので、まとめ買いをご希望の方はさらにお得。

もちろん小ロット(5本～)でもお得に購入可能ですので、小さなお花屋さんや、自宅で芍薬を楽しみたい方にもオススメです。

・芍薬のおすすめ商品

「立てば芍薬、座れば牡丹」とも言われる芍薬は、美しさと気品を兼ね備えた春の代表花。

プレゼントにも人気の商品です。

※商品価格は、2026年5月11日時点のものを掲載しております。

１.【生花】芍薬 華燭の典

通常価格（30本～購入の場合）：250円/1本あたり

セール価格（30本～購入の場合）：230円/1本あたり

鮮やかで発色の良いピンク色が魅力的な商品。

結婚式や記念日などの特別な場面にピッタリです。

バラのようなほのかな甘さと、爽やかな清涼感をあわせもつ微香です。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Ksh/

２.【生花】芍薬 滝の粧

通常価格（30本～購入の場合）：290円/1本あたり

セール価格（30本～購入の場合）：270円/1本あたり

ごく淡いベビーピンクの花びらをもつ商品。

薄ピンクのつぼみから、満開になるにつれて白に近い色味になりますので、開花するまでの色の変化が特徴的です。

花びらに赤いスジが入ることも多く、アクセントとして楽しめます。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Tkn/

３.【生花】芍薬(濃ピンク) 品種おまかせ

通常価格（30本～購入の場合）：210円/1本あたり

セール価格（30本～購入の場合）：190円/1本あたり

「どの品種を選べば良いかわからない」「品種にこだわりはないが、花の色味だけを指定したい」という方にオススメの品種おまかせ商品。

品種おまかせですと、お安くご購入いただけるため、低価格で芍薬をお求めの方にオススメです。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味や咲き方が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfShk-Opr/

・入荷花材で購入すると、さらにお得

芍薬SALEでは、芍薬を1本190円～の特別価格で販売しておりますが、実は”入荷花材”として販売される芍薬は、さらにお得にご購入いただける場合があります。

入荷花材とは、市場で仕入れが完了した花材を【数量限定】【最安卸値】でご購入いただけるサービスで、芍薬が販売される際は、更にお得にご購入いただけることもございます。

是非、当店で芍薬をご購入される際は、入荷花材も確認してみてください。なお、毎日芍薬が入荷花材として販売されているわけではございませんので、ご了承ください。

＜入荷花材ページ＞https://flowersmithmarket.com/shop/e/espeed

・2026年の芍薬の品質・生育状況

フラワースミスマーケットでは、芍薬の生産量日本一の「長野県 JA中野」を中心に、全国有数の花き産地から高品質な芍薬を仕入れています。

今年は、春先から気温が安定して推移したことにより、通年と比較して全体的に1週間程早く出荷がスタートしています。

生育状況は通年通り順調で、品質面も非常に良好といえる状況です。

また、涼しい時期の芍薬はつぼみが固く、開花しづらいことがありますが、気温が上昇する5月以降の芍薬は咲きやすくなります。特に気温が25℃を超えてくると、開花が進んだ状態での出荷も増えてくるでしょう。

今年の出荷ピークは5月前半です。販売終了は気候や産地の入荷状況により前後する可能性がありますが、5月末頃までの取り扱いを予定しております。

・企業コメント

当店は、プロの方はもちろん、個人でお花を楽しむ方も、ご購入いただけます。

今回のSALEが、より多くの方に芍薬を楽しんでいただくきっかけとなれば嬉しいです。

また、現在【初回送料無料キャンペーン】も実施中ですので、是非SALEと合わせてご活用ください。

(Flower Smith Market 担当者)

※5000円以上のご購入で初回送料無料になります。

※入荷花材は適用外です。

・芍薬SALE概要

■SALE開催期間：2026年5月11日(月)～

※SALE終了は、5月末を予定しております。

※入荷状況により、予告なくSALE期間を延長または短縮する場合がございます。

■SALE対象商品一覧(2026年5月11日時点)

・【生花】芍薬(薄ピンク) 品種おまかせ 250円～/1本あたり

・【生花】芍薬(ピンク) 品種おまかせ 260円～/1本あたり

・【生花】芍薬(濃ピンク) 品種おまかせ 190円～/1本あたり

・【生花】芍薬(白) 品種おまかせ 230円～/1本あたり

・【生花】芍薬 華燭の典 230円～/1本あたり

・【生花】芍薬 滝の粧 270円～/1本あたり

■フラワースミスマーケット 【生花】芍薬販売ページ

https://flowersmithmarket.com/shop/e/eshakuyaku2305/

・サイト情報

■Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）

https://flowersmithmarket.com/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/