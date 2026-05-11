エクシオGとIIJ、エッジデータセンター分野で業務連携し、エクシオG「エクシオエッジデータセンターソリューション」を提供開始

エクシオグループ株式会社

エクシオグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶村啓吾、以下 エクシオG）と、株式会社インターネットイニシアティブ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷脇康彦、以下 IIJ）は、AI時代に対応したエッジデータセンターの共同開発および提供・販売等における業務連携をいたし、あわせてエクシオGは、「エクシオエッジデータセンターソリューション」の提供を2026年5月11日より開始します。エクシオＧは同ソリューションにおいて、IIJのモジュール型エッジデータセンター「DX edge Cool Cube」を取り扱います。また両社は、エクシオGの岩槻研修所（埼玉県さいたま市）において、同エッジデータセンターの実証・ショーケース環境を構築し、共同でAI基盤の運用実証を開始します。

エクシオGによる「エクシオエッジデータセンターソリューション」の提供開始

エクシオGは、急増するAI活用需要と、低遅延かつ高セキュリティなデータ処理が求められる企業現場のニーズに応えるため、次世代の分散型ITインフラを実現する「エクシオエッジデータセンターソリューション」を本日より提供開始します。本ソリューションによって、企業の多様なITニーズに迅速かつ柔軟に対応できる最適なエッジデータセンターの構築をワンストップで提案します。

モジュール型・コンテナ型の2メニューを展開する「エクシオエッジデータセンターソリューション」

近年、エンタープライズ企業を中心に、「データをクラウドに預けず手元で処理したい」、「AIエンジンを早期に構築したい」といった要望が高まっています。エクシオGはこれを重要な事業機会と捉え、「エクシオエッジデータセンターソリューション」を提供する運びとなりました。本ソリューションでは、「モジュール型（※1）」と「コンテナ型（※2）」の2つのメニューを用意しており、お客様は設置場所や用途に応じて、最適なデータセンター環境を選択いただけます。ハードウェアの選定から設置までをエクシオGが一貫してサポートすることで、短納期・低コスト・柔軟性といったエッジデータセンターにおける不可欠な要件を高い水準で実現いたします。

※１：モジュール型データセンター：受電用キュービクルをベースに、19インチラック、空調（In-low空調）等を具備したIT機器、UPS、受電等を独立モジュールとして統合し、必要な機能を最適な組み合わせで提供。短納期・低コスト・柔軟性というエッジDCの本質的な要件を高い次元で満たすことが可能。

※２：コンテナ型データセンター： 20Ftサイズや40Ftサイズ等の展開と連結構成により、中規模以上のデータセンターに加え、クラウド基盤の拡張や需要変動に応じた迅速な設備増設を短納期・低初期投資で実現可能。

▶エクシオエッジデータセンターソリューションについては、こちら(https://www.exeo.co.jp/solution/siryou/pdf/EXEO%20Edge%20Data%20Center%20Solutions.pdf) をご覧ください。

エクシオGとIIJとの業務連携について

エッジデータセンター分野における業務連携を通じて、エクシオGは、「エクシオエッジデータセンターソリューション」の「モジュール型」のメニューとして、IIJの「DX edge Cool Cube」を採用しました。さらに両社は、「DX edge Cool Cube」の導入・運用に関する知見の蓄積、顧客提案力の強化、およびユースケース開発を、実証環境を活用して共同で進めていきます。また、取り組みの一つとして、「DX edge Cool Cube」と、エクシオGが調達するリファービッシュGPUサーバを組み合わせ、経済性に配慮したパッケージ型データセンターソリューションの開発を進めます。こうした取り組みは両社が有するソリューション群やアプリケーションベンダーとの連携を踏まえて、将来的な汎用プラットフォーム化を見据え、中長期的な事業戦略のもと推進してまいります。

実証・ショーケース環境について

エクシオGの岩槻研修所においては、AI基盤の構築・運用検証が可能な実証フィールドを整備するとともに、お客様に見学いただけるショーケースとしても活用します。エクシオGは、本環境の設備構築および設備運用面でのノウハウを活かし、導入検証やお客様への提案活動を推進します。またIIJは、「DX edge Cool Cube」の設計・開発やAI基盤の構築・運用に関する知見を提供します。両社は今後、本環境を活用し、AI時代に求められる柔軟かつ高効率なエッジデータセンターの実装モデル確立を目指します。

「DX edge Cool Cube」について

≪実証・ショーケース 現場写真≫

IIJが開発した、AI時代に対応したモジュール型エッジデータセンターです。高発熱のGPUサーバに対応し、ラック・電源・冷却を一体化することで、短納期かつ低コストでの導入を実現します。研究開発用途、製造・品質検査、医療・ヘルスケア分野など、機密性の高いデータをクラウドに出せない現場におけるオンプレミスAI基盤としての利用に加え、分散型AIインフラ（ワット・ビット連携）の実現にも寄与します。

▶DX edge Cool Cubeについては、https://www.iij.ad.jp/biz/dx-edge/cool-cube.html をご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69346/table/34_1_779cdd65fcd361df007dcbfd6efb3612.jpg?v=202605110352 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

エクシオグループ株式会社

コーポレート・コミュニケーション室 広報担当 TEL：03-5778-1075

E-mail：contact@en2.exeo.co.jp URL： https://www.exeo.co.jp/

株式会社インターネットイニシアティブ

広報部：荒井・増田 TEL：03-5205-6310 FAX：03-5205-6377

E-mail：press@iij.ad.jp URL：https://www.iij.ad.jp

※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。

会社名：エクシオグループ株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号

代表者：代表取締役社長 梶村 啓吾

URL ：https://www.exeo.co.jp/