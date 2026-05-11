大好評の「瞬感ミストUV」から、ワンプッシュで約3倍量*1 出て、広範囲に一気に密着する『ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 3X』を数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、『ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト（通称：瞬感ミストUV）』から、2026年5月23日に数量限定で、1プッシュで約3倍量*1 出る『ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 3X』を新発売いたします。

*1 ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 通常品（60ml）比

2023年2月に全国発売した『ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト』は、SPF50・PA＋＋＋＋の高い紫外線防御効果がありながら、お出かけ先での塗り直しにも使いやすいミストタイプで、バックの中に入れて持ち運びしやすい「ポータブル発想」の日やけ止めです。“しゅっ”とミストを噴霧すると、霧のようなミストが肌を覆い、肌上で素早くジェル状に変化し、“ぴたっ”と均一にムラなく肌に密着します。

肌に”しゅっ”とミストを噴霧して手でまんべんなくなじませると、ミストがジェル状に変化して”ぴたっ”と肌にムラなく密着します。

「しゅっとするだけで手軽に使える」「バックに入れて、外でもラクに全身に使える」という点から、多くの方にご愛用いただき、発売から累計出荷本数1,700万本突破*2 しました。ただし、一部の生活者からは「ミストをムラなく塗って、日やけをしっかり防ぎたい」「全身に使いたいけど、何度もプッシュするのは大変」「1プッシュでもっと一気に塗れるアイテムが欲しい」という声もありました。

*2 花王調べ、ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 本体・替え／数量限定の香りを合算（2022年3月~2026年3月）

そこで、1プッシュでより広く、ムラなくミストが噴射できるよう、通常品に比べて1プッシュ約3倍量*1 出る『ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト ３X』を発売します。たっぷり出るので、ワンプッシュで広くムラなく覆うことができます。使っていただいた方からは、「ワンプッシュで広範囲に塗布できて、ラクに日焼け対策ができる。」「ワンプッシュで出る量がちょうど良く、細かくプッシュしなくて済むのが良い。」と、たっぷり出ることの使いやすさが受け入れられ、高評価をいただきました*3。

*3 2025年5月 定性調査 N＝89 花王調べ

愛用いただいている方の声から新しい容器設計を検討し、ワンプッシュでたっぷり出て、全身ラクに使える『3X』を提案することで、日やけ止めの塗り直し習慣を創造してまいります。

今後も「ビオレ」は、いつでも、どこでも使いやすい商品提案により、お客さまが快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献してまいります。

【商品概要】

◇商品名：

ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 3X

◇内容量：

120ml

◇商品特長：

1プッシュで約3倍量*1 出る！しゅーーーっ！ぴたっ！広くムラなくプロテクト

- SPF50・PA++++ UV耐水性★★- 顔・からだ用- 髪・頭皮のUV対策にも- 塗布前に振る必要がなく、逆さでも使えます- ノンガスタイプなので、廃棄の際にガス抜き不要- スーパーウォータープルーフ（80分間の耐水試験で確認済み）- せっけんで落とせる- ニキビになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み*4）- アレルギーテスト済み*4

*4 すべての方にコメド（ニキビのもと）ができない、アレルギーが起こらないというわけではありません

【発売日】：2026年5月23日 数量限定発売

※お取り扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください

※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

【ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト ブランドサイト】

花王株式会社 | ビオレUV | アクアリッチ 瞬感ミストUV(https://www.kao.co.jp/bioreuv/aquaprotectmist/)