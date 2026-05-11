【新規採用】読み放題型電子図書館「Yomokka!」奈良県磯城郡田原本町で一括採用

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤 裕樹）が、小・中学校向けに教育ICTプラットフォーム「MottoSokka!（もっとそっか!）」を通じて提供している読み放題型電子図書館「Yomokka!（よもっか!）」が、奈良県磯城郡田原本町の小・中学校全7校で採用され、順次活用が開始されましたことをお知らせします。

株式会社ポプラ社は、小・中学校向け本と学びのプラットフォーム「MottoSokka!」を通じて、こどものための読み放題型電子図書館「Yomokka!」を提供しています。

この度、「Yomokka!」が、奈良県磯城郡田原本町の町立小・中学校全7校で採用され、児童生徒約2,000名が順次活用を開始しました。

「Yomokka!」は、場所や時間を問わず多様な本に出会える読み放題型の電子図書館として、児童生徒の読書活動や学習を支援します。今回の導入により、児童生徒それぞれの興味関心に応じた活用が期待されています。

こどものための読み放題型電子図書館「Yomokka!」

「Yomokka!」は“いつでも、どこでも、好きなだけ！”をコンセプトに、こどもたちに新たな読書体験を提供することを目指した、読み放題型電子図書館です。本を読むだけではなく、様々な本と出会える機能も搭載しており、こどもたちの読書の幅を広げることができます。本が好きな子はもっと好きになり、苦手な子にとっても読書のきっかけになるようなサービスです。

▶Yomokka!サービスサイト(https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/yomokka/)

■小・中学校向け＜本と学びのプラットフォーム＞「MottoSokka!」

「MottoSokka!」は、「読書体験」や「探究体験」を通じて、好奇心から始まる自発的な学びの循環をこどもたちに届けるための本と学びのプラットフォームです。読み放題型電子図書館「Yomokka!」とオンライン事典サービス「Sagasokka!（さがそっか!）」の２つのサービスを提供しています。

サービスの導入を検討される学校関係者・教育委員会関係者に向けて、2つのサービスの児童生徒用の機能を体験いただける「MottoSokka!体験用ID」をご用意しています。活用事例の紹介、資料請求のお申込み・「MottoSokka!体験用ID」のお申込みなど、詳細はサービスサイトをご覧ください。

▶MottoSokka!サービスサイト(https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/)

■ポプラ社のこどもの学び事業「こどもっとラボ」

ポプラ社では2021年度よりこどもの学び事業「こどもっとラボ」を立ち上げ、「あそびをもっと、まなびをもっと。」をコンセプトに、こどもの好奇心を育み自発的な学びの循環をサポートするコンテンツサービスおよび出版事業を展開しています。

▶「こどもっとラボ」ブランドサイト(https://kodomottolab.poplar.co.jp/)

【出版社紹介】

社名：株式会社ポプラ社

本社所在地：東京都品川区西五反田3丁目5番8号 JR目黒MARCビル12階

設立：1947年6月

事業内容：児童書・一般書・学習資料や百科事典などの出版及び教育ICT事業

▶コーポレートサイト(https://www.poplar.co.jp/)