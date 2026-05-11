日本通運、フィルムレス設計の「ＮＸ デバイスコンポＥｃo」を提供開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、精密機器輸送サービス「パソコンポ」の新たなラインアップとして、フィルムレス設計を採用した新サービス「ＮＸ デバイスコンポＥｃo」を4月30日（木）より提供開始しました。

本サービスは、プラスチックフィルムを使用しない梱包資材により環境負荷を低減するとともに、梱包作業の効率化を実現します。

（ＮＸ デバイスコンポＥｃо）

【開発の背景】

日本通運は、長年にわたり精密機器輸送サービス「パソコンポ」を展開してきました。「パソコンポ」は、段ボール内のフィルムで精密機器を固定し、輸送中の振動や衝撃を抑える高い輸送品質を特長として、多くのお客様にご利用いただいています。

一方、近年は企業活動において環境配慮やサステナビリティへの対応が強く求められており、梱包資材においても廃材削減や環境負荷の低減が重要な課題となっています。加えて、モバイルPCやタブレット端末、ハンディ端末やデータロガーなどの小型精密機器の輸送ニーズが拡大しており、より幅広い用途に対応できるラインアップの充実も不可欠となっていました。

こうした背景を踏まえ、日本通運は、従来の「パソコンポ」と同等の輸送品質を維持しながら、フィルムを使用しない段ボール主体の構成を採用した「ＮＸ デバイスコンポＥｃo」を開発しました。環境配慮を特別な取り組みではなく、お客様の日常業務の中で選択しやすい標準的なサービスとして提供します。

【サービスの特徴】

- フィルムレス設計で環境負荷を低減プラスチックフィルム資材を使用せず、段ボールのみの構造とすることで、使用後の分別やリサイクルのしやすさにも配慮しています。- 梱包しやすい構造で作業負担を軽減内箱を1枚構造とすることで梱包作業を簡素化し、作業効率の向上と小型精密機器輸送に求められる安定した梱包品質を確保します。- 多様な小型精密機器に対応修理、回収、端末入替など、1台単位での発送・返送が発生するさまざまな場面で活用できます。- 資材手配から梱包、輸送まで一括で対応資材の手配、梱包作業、輸送までを日本通運が一貫して対応するため、お客様の業務負担を軽減します。- 既存サービスとの組み合わせで最適な提案既存の「パソコンポ」ラインアップに追加することで、お客様の利用形態やニーズに応じた最適な提案が可能になります。

【想定利用シーン】

本サービスは、モバイルPCやタブレット端末の導入・入替・修理に伴う輸送をはじめ、リース端末の一括回収・返却、業務用ハンディ端末やデータロガーなどの定期的なメンテナンス輸送といった、幅広いビジネスシーンでご活用いただけます。

ＮＸグループは、今後もお客様の高度化・多様化するニーズにお応えするため、物流サービスとネットワークを拡充し、企業理念に掲げる「物流から新たな価値を創る」ことを目指してまいります。

【関連リリース】

■日本通運、モバイルPC・タブレット端末専用輸送サービス「モバイルまとめてコンポ」を販売開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2024/20240605-1.html

■日本通運、モバイルPC・タブレット端末専用ワンウェイ型輸送サービス「NX モバイル・ワンウェイコンポ」を開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2026/20260331-1.html

【本件に関するお客様お問い合わせ先】

日本通運株式会社 FBU国内航空貨物統括部 商品開発課

E-mail： nittsu-dpm-tyo@nipponexpress.com

受付時間 9:00～12:00および13:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。