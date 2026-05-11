「melt（メルト）」からUNITED ARROWS BEAUTYとコラボレーションした「Collaboration Collection ホワイトベッドルームの香り」を6月6日より発売

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、株式会社ユナイテッドアローズが展開するビューティーブランド「UNITED ARROWS BEAUTY（ユナイテッドアローズ ビューティー）」とのコラボレーションによる『melt by UNITED ARROWS BEAUTY』として、ホワイトベッドルームの香りのシャンプー＆トリートメントと、コンディショニングウォーター（髪の化粧水）を数量限定で2026年6月6日より発売します。

本コラボレーションでは、meltが提案する、休みながら美しく“休息美容”の価値をユナイテッドアローズ ビューティーが大切にする「香りと空間・余白の美意識」をとおして、ライフスタイル領域へと拡張し、バスタイムとその後のひとときを通じて、日常の中で髪をやさしく整える“自分を大切にする上質な時間”を提案します。

■『melt by UNITED ARROWS BEAUTY』 コンセプト

“White BedRoom”

窓から注ぎ込む日射しとまどろみの心地よさ。

洗いたてのシーツのようなホワイトベッドルームの香りをまとわせて。

包まれて過ごす心地よくいたずらなひとときを。

今日はもう、このままで。

ホワイトベッドルームの香りにつつまれて、休みながら美しく。

まどろみとろける、休息美容

■発売背景

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに掲げ、音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案を行ってまいりました。この度、その「melt」と、自分らしく装い、暮らし、心豊かな明日を目指すUNITED ARROWS BEAUTYの両ブランドの価値観が重なり、コラボレーションが実現しました。

“こころが豊かになる暮らし”をテーマに、約1年かけて商品開発段階から密に連携。香りは、花王の研究所とUNITED ARROWS BEAUTYが協働で開発し、パッケージも両ブランドのデザイナーの意見を取り入れながら、洗練された上質なデザインに仕上げました。

今回の共同開発で最も時間をかけたのは、ヘアケアとしての機能価値と、ライフスタイルとしての世界観を、同じ熱量で両立させることでした。美容とファッションでは「心地よさ」や「上質さ」の定義が少しずつ異なるため、「インバス＆アフターバスで叶える、自分を大切にする上質な時間」を共通言語に。香り・デザイン・コミュニケーションの基準を揃えることで、“White BedRoom”の香りと世界観へと落とし込みました。

■心地よいベッドルームで気ままに過ごす休日の朝のようなホワイトベッドルームの香り

洗い立てのシーツに包まれて二度寝したくなるような心地よいホワイトベッドルームの香りを表現しました。入浴中だけではなく、入浴後の時間や翌朝までをイメージした、まどろみとろけるようなひとときをお届けします。

さらに、「UNITED ARROWS BEAUTY」とのコラボレーションならではのタッセルチャームを採用。ファッションのようなアクセントを加えることで、インテリアになじむボトルデザインを実現しました。「見て・触って・持ち出せる」タッセルを“自分を労わる時間”の合図として取り入れることで、入浴中の心地よい“自分を大切にする習慣”に変え、その余韻を入浴後の上質な時間へつなげます。

■『余白のある休日の朝』を体験できるヨガイベントを開催

都市型ヨガイベント「URBAN YOGA」との連携により、「Morning Ritual（Yoga & Brunch）＠TOKYO NODE」を1日限定の特別プログラム（有料/先着）として5月24日に開催します。meltとUNITED ARROWS BEAUTYのコラボレーションならではのプログラムとして、“何かをする朝”ではなく、何もしないけど満たされる朝の“余白”時間をお楽しみいただけます。朝日を浴び、香り・音・光に包まれながら、呼吸とともに心身を整えるひとときをご体験いただけます。

開催日時：5月24日（日）

1部： YOGA 8:30- 9:15 / Brunch 9:30-

2部： YOGA 10:10-10:55 / Drink & TAKE OUT BOX11:00-

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 49F SKY GARDEN

お申込みは下記よりご確認いただけます。

https://urban-yoga.jp/event

■商品特長

メルト スムースシャンプー ＆ スムーストリートメント セット

髪のタンパク質層を補修し毛流れを整えるWの酸性ケア処方で うねり髪もとろけるようなさらツヤ髪へ

※『メルト スムースシャンプー ホワイトベッドルームの香り』『メルト スムーストリートメント ホワイトベッドルームの香り』各480mlと『メルト クリーミーメルトパウダー』1.0g×2包のセット品です。セット品のみの販売となり、シャンプー・トリートメントそれぞれ単品で購入することはできません。

メルト スムース コンディショニングウォーター

ホワイトベッドルームの香り

うねり髪をほぐして毛流れ補整 するんとツヤ髪 髪の化粧水

ほどけるような感触で、髪1本1本を包みこみ、髪深部までじっくり浸透。

するんとまとまるさらツヤ髪へ

メルト モイストシャンプー ＆ モイストトリートメント セット

髪の表面と内側を同時に補修するハイブリッドリペア処方で みずみずしくやわらかいとろけるようなツヤ髪へ

※『メルト モイストシャンプー ホワイトベッドルームの香り』『メルト モイストトリートメント ホワイトベッドルームの香り』各480mlと『メルト クリーミーメルトパウダー』1.0g×2包のセット品です。セット品のみの販売となり、シャンプー・トリートメントそれぞれ単品で購入することはできません。

※メルト モイストシャンプー ＆ モイストトリートメント セットは、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループおよびマツキヨココカラオンラインストア、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）、ユナイテッドアローズ ビューティーの一部店舗のみでの限定発売となります。

＜数量限定『オリジナルコラボグッズ付き限定セット』＞

入浴後の時間を快適にするヘアドライキャップが付属された特別なセットBOXを、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて、2026年5月18日より数量限定発売します。

コンセプトのホワイトベッドルームを想起させるカラーと、とろけるような肌触りのヘアドライキャップです。快適なアウトバスタイムをご提案します。

■商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1830_1_f14c5a163d96586c4c24027bfc676b9a.jpg?v=202605111151 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■発売日／地域

2026年6月6日／全国

※5月18日以降、オリジナルコラボグッズ付き限定セットは、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて先行発売

※一部店舗では、取り扱いがない場合がございます。

※数量限定品のため、無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

※株式会社ユナイテッドアローズの一部店舗でも取り扱いがございます。

ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 自由が丘店、ルミネ横浜店

UA オンライン

■「melt」について

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに掲げ、2024年春に発売しました。音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案を行ってまいりました。発売以降の累計出荷本数が700万本*を突破。多くのお客さまからご好評いただいています。

今後もより多くのお客さまに、休みながら美しくなるという“休息美容”の価値をお届けする特別な機会を提案してまいります。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。

■UNITED ARROWS BEAUTYについて

「UNITED ARROWS BEAUTY」では次代のファッションは、肌、身体を整えることからはじまると考えています。洋服を纏う前のおしゃれであるスキンケア、ヘアケアを提案したいという想いから誕生しました。確かな生産背景で開発された「ベストクオリティ」、毎日惜しみなく使える「ベストプライス」のアイテムを、手に取りやすく日常に馴染むデザインでお届けします。洋服屋である我々が「スタイルのある肌と髪」をスキンケア、ヘアケアを通じて創り上げ、ファッションの新たなスタンダードを提案します。

■「melt」ブランドサイト・公式SNSブランドサイト :https://meltbeauty.jp/Instagram :https://www.instagram.com/meltbeauty_jpX :https://x.com/meltbeauty_jpTikTok :https://www.tiktok.com/@meltbeauty_jp