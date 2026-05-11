「melt by UNITED ARROWS BEAUTY」香り・デザインを共創した、コラボレーションコレクションを発売

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開するビューティーブランド「UNITED ARROWS BEAUTY（ユナイテッドアローズ ビューティー）」は、花王株式会社のヘアケアブランド 「melt（メルト）」 とコラボレーションしたホワイトベッドルームの香りのシャンプー＆トリートメントと、コンディショニングウォーター（髪の化粧水）を2026年6月6日より数量限定で発売します。

本コラボレーションでは、meltが提案する、休みながら美しく“休息美容”という価値を、UNITED ARROWS BEAUTYが大切にする「香りと空間、余白の美意識」を通じて再解釈。コンセプト「White BedRoom」の設計を起点に、ヘアケアアイテムの香り・デザインを共創し、バスタイムとその後のひとときを通じて、日常の中で髪をやさしく整える“自分を大切にする上質な時間”を提案します。

コラボレーションの背景

UNITED ARROWS BEAUTYは、スキンケアやヘアケアを通じて「スタイルのある肌と髪」を創り上げ、ファッションの新たなスタンダードを提案するビューティーブランドです。一方、meltは、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案をしてきました。

両ブランドの価値観が共鳴し、 “こころが豊かになる暮らし”を共通の目標に掲げ、約1年にわたり商品開発段階から密に連携。香りは花王の研究所と協働で開発し、パッケージも洗練された上質なデザインへと仕上げています。今回の共同開発で特に重視したのは、ヘアケアとしての機能価値と、ライフスタイルとしての世界観を、同じ熱量で両立させることでした。美容とファッションでは「心地よさ」や「上質さ」の定義が異なるため、「インバス＆アフターバスで叶える、自分を大切にする上質な時間」を共通言語に設定。香り・デザイン・コミュニケーションの軸を揃えることで、コンセプトである“White BedRoom”の香りと世界観へと落とし込んでいます。

ホワイトベッドルームの香り

心地よいベッドルームで気ままに過ごす休日の朝。洗い立てのシーツに包まれて二度寝したくなるような、清潔感とやわらかさを併せ持つ香りを表現しました。インバスにとどまらず、入浴後の時間や翌朝まで、まどろむようなひとときをお届けします。

空間になじむ、余白設計

パッケージは、「静けさ・白・朝の光・まどろみ」をコアに設計。繊細なパールのきらめきと素材感で空間に自然と溶け込む佇まいに仕上げました。タッセルチャームをアクセントに、入浴中の心地よい余韻をアウトバスケアやその後の上質な時間へつなげます。

『余白のある休日の朝』を体験できるヨガイベントを開催

都市型ヨガイベント「URBAN YOGA」との連携により、「Morning Ritual（Yoga & Brunch）＠TOKYO NODE」を1日限定の特別プログラム（有料/先着）として5月24日に開催します。meltとUNITED ARROWS BEAUTYのコラボレーションならではのプログラムとして、“何かをする朝”ではなく、何もしないけど満たされる朝の“余白”時間をお楽しみいただけます。朝日を浴び、香り・音・光に包まれながら、呼吸とともに心身を整えるひとときをご体験いただけます。

開催日時：5月24日（日）

1部：YOGA 8:30-9:15 / Brunch 9:30-

2部：YOGA 10:10-10:55 / Drink & TAKE OUT BOX 11:00-

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 49F SKY GARDEN

お申込みは下記よりご確認いただけます。

https://urban-yoga.jp/event

商品詳細

メルト スムースシャンプー ＆ スムーストリートメント セット

髪のタンパク質層を補修し毛流れを整えるWの酸性ケア処方でうねり髪もとろけるようなさらツヤ髪へ

※『メルト スムースシャンプー＆トリートメント ホワイトベッドルームの香り』各480mlと『メルト クリーミーメルトパウダー』1.0g×2包のセット品です。セット品のみの販売となり、シャンプー・トリートメントそれぞれ単品で購入することはできません。

メルト スムース コンディショニングウォーター ホワイトベッドルームの香り

うねり髪をほぐして毛流れ補整。するんとツヤ髪 髪の化粧水

ほどけるような感触で、髪1本1本を包みこみ、

髪深部までじっくり浸透。するんとまとまるさらツヤ髪へ

メルト モイストシャンプー ＆ モイストトリートメント セット

髪の表面と内側を同時に補修するハイブリッドリペア処方でみずみずしくやわらかい とろけるようなツヤ髪へ

※『メルト モイストシャンプー＆トリートメント ホワイトベッドルームの香り』各480mlと『メルト クリーミーメルトパウダー』1.0g×2包のセット品です。セット品のみの販売となり、シャンプー・トリートメントそれぞれ単品で購入することはできません。

＜数量限定『オリジナルコラボグッズ付き限定セット』＞

入浴後の時間を快適にするヘアドライキャップが付属された特別なセットBOXを、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて、2026年5月18日より数量限定発売します。コンセプトのホワイトベッドルームを想起させるカラーと、とろけるような肌触りのヘアドライキャップです。快適なアウトバスタイムをご提案します。

先行販売（楽天）

スムース：https://item.rakuten.co.jp/kao-haircare/melt-39/

モイスト：https://item.rakuten.co.jp/kao-haircare/melt-38/

※本リンクは2026年5月18日公開予定です

発売日・取扱い店舗

2026年6月6日発売

全国(melt取扱店舗)

※一部店舗では、取り扱いがない場合がございます。

※数量限定品のため、無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

※モイストシャンプー ＆ モイストトリートメントセットは、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループおよびマツキヨココカラオンラインストア、花王公式オンラインショップ(My Kao Mall)、花王ヘアケア公式オンラインショップ(楽天・Qoo10)、ユナイテッドアローズ ビューティーの一部店舗のみでの限定発売となります。

※5月18日以降、オリジナルコラボグッズ付き限定セットは花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて先行発売します。

当社の取り扱い店舗

ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 自由が丘店、 ルミネ横浜店

UA オンライン

UNITED ARROWS BEAUTYについて

「UNITED ARROWS BEAUTY」では次代のファッションは、肌、身体を整えることからはじまると考えています。洋服を纏う前のおしゃれであるスキンケア、ヘアケアを提案したいという想いから誕生しました。確かな生産背景で開発された「ベストクオリティ」、毎日惜しみなく使える「ベストプライス」のアイテムを、手に取りやすく日常に馴染むデザインでお届けします。洋服屋である我々が「スタイルのある肌と髪」をスキンケア、ヘアケアを通じて創り上げ、ファッションの新たなスタンダードを提案します。

取り扱い店舗：

ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店

ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店

ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店

エイチ ビューティー&ユース

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 自由が丘店

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ池袋店

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ横浜店

ユナイテッドアローズ オンライン、アマゾン、楽天市場、ゾゾタウン

URL： https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/uabeauty/

インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/unitedarrowsbeauty_official/

「melt」について

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに掲げ、2024年春に発売しました。音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案を行ってまいりました。発売以降の累計出荷本数が700万本*を突破。多くのお客さまからご好評いただいています。今後もより多くのお客さまに、休みながら美しくなるという“休息美容”の価値をお届けする特別な機会を提案してまいります。

* 2024年2月～2025年12月15日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ

公式ブランドサイト、SNS：ブランドサイト Instagram X TikTok

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。