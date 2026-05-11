ソーシャルデータバンク、LINEヤフー主催「Hello Friends! W!th LINEヤフー」にGOLDスポンサーとして出展

ソーシャルデータバンク株式会社

ソーシャルデータバンク株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤 俊輝）は、2026年5月12日（火）・13日（水）に開催されるLINEヤフー株式会社主催の大型ビジネスイベント「Hello Friends! W!th LINEヤフー」に、GOLDスポンサーとしてブース出展およびセッション登壇いたします。

5月13日（水）の事例セッションでは、カルビー株式会社、UTグループ株式会社よりLINE運用のご担当者をお迎えし、LINE公式アカウントを単なる配信ツールで終わらせず、顧客との関係構築やデータ活用の基盤として設計・運用していく方法について、実際の事例を交えながら対談形式で紹介します。

■事例セッションについて

本セッションのテーマは、

「配信ツールで終わらせない。LINEを『資産』に変える設計とは ～カルビー・UTグループの実践事例～」です。

LINE公式アカウントは、企業と顧客をつなぐ重要なコミュニケーションチャネルとして活用が広がっています。一方で、単なる情報配信にとどまらず、顧客理解を深め、継続的な関係構築やマーケティング施策につなげるには、データ活用を前提とした設計が求められます。

本セッションでは、カルビー株式会社・UTグループ株式会社の実際の運用現場における工夫や課題、改善のプロセス、さらに失敗から得た学びまで、担当者のリアルな声を交えながら紹介します。

■CRMプラットフォーム『Liny』について

ソーシャルデータバンク株式会社が提供する『Liny』は、LINE公式アカウントの機能を拡張するCRMプラットフォームです。

セグメント配信、顧客管理、自動応答、流入経路分析、予約管理などの機能を備え、ユーザーの行動・属性・嗜好にあわせた1to1マーケティングを支援します。

これまでに、都道府県自治体や省庁、教育機関、士業、金融、人材業界など、幅広い領域で導入されています。近年では、外部CRMとの連携により、LINE上のユーザー行動や属性情報をより効果的に活用できるよう、機能アップデートを継続しています。

■イベントについて

「Hello Friends! W!th LINEヤフー」は、LINEヤフー株式会社が主催する大型ビジネスイベントです。

当日は本セッションのほか、Jリーグ、名古屋鉄道、ハウス食品グループなど、さまざまな企業・団体によるセッションが予定されています。

また、新サービスを体験できるブースや、キャラクターノベルティグッズが当たる企画、会場を盛り上げるコンテンツなども用意されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32386/table/130_1_db87e08d8a4f5fe5d8d85033a94e7de8.jpg?v=202605111151 ]詳細はこちら :https://pages.lycbiz.com/hellofriends2026/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=event_entry_adhoc_social-db_260401■Linyについて

『Liny』はLINE公式アカウントの機能に加えてセグメント配信・顧客管理・自動応答・流入経路分析などの機能を備えたCRMプラットフォームです。『Liny』を用いてユーザーの行動、属性、嗜好にあわせた1to1のマーケティングを実現することができます。都道府県自治体や省庁、教育機関や士業・金融・人材業界など幅広く導入実績がございます。

■ソーシャルデータバンク株式会社について

「テクノロジーを、ボーダーレスに。」という理念のもと、LINE公式アカウントを運用する多くの企業が利用しているCRMプラットフォーム『Liny』を開発・提供。 LINEを使った企業の業務効率化や、顧客との理想的なコミュニケーションを可能にするためのマーケティングノウハウ支援を行っています。またLINEヤフー株式会社が認定する「Technology Partner」「Govtech Partner」であり、2025年度は「LINEヤフーPartner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されており、LINE公式アカウントの活用支援に長けた企業であるとの評価をいただいております。

■会社概要

会社名 ：ソーシャルデータバンク株式会社

所在地 ： 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ11階

代表者 ：代表取締役 伊藤 俊輝

事業内容：マーケティングツールの開発と運用

コーポレートサイト ：https://social-db.co.jp

サービスサイト ：https://line-sm.com(https://line-sm.com/?inflow_code=pt)

オウンドメディア ：https://line-sm.com/blog/(https://line-sm.com/blog/?inflow_code=pt)