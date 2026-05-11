福祉業界特化の人材紹介サービス「ジムマネエージェント」を開始

株式会社ジムマネジメント

株式会社ジムマネジメント（本社：東京都新宿区、代表取締役：村山太一）は、福祉業界に特化した人材紹介サービス「ジムマネエージェント」を開始しました。東京・埼玉エリアを中心に、深刻化する人材不足の解消と、求職者の最適なキャリア選択の支援を目的としています。

日本の福祉業界では、高齢化の進行に伴い人材不足が深刻化しており、2040年度には約272万人の介護人材が必要になると推計されています(※1)。また、有効求人倍率は全職種平均を大きく上回る水準で推移しており（※2）、慢性的な人材不足が続いています。加えて、職場環境や人間関係を理由とした離職も一定数発生しており（※3）、採用と定着の両面で課題が顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、当社は「長く安心して働ける職場との出会い」を重視した人材紹介サービスとして、「ジムマネエージェント」を立ち上げました。

本サービスでは、福祉業界に精通したキャリアアドバイザーが、求職者の希望条件に加え、価値観や将来像まで丁寧にヒアリングを実施します。そのうえで、各施設の職場環境や働き方も踏まえたマッチングを行い、入社後の定着までを見据えた支援を提供します。単なる求人紹介にとどまらず、ミスマッチの抑制と長期就業の実現を目指している点が特徴です。

本サービスは東京都および埼玉県を中心に展開してまいります。なお、本事業は有料職業紹介事業として運営しており（許可番号：13ｰユｰ319471）、関係法令を遵守した適正なサービス提供を行います。

■関連情報

公式サイトおよびInstagramも公開しております。ぜひご覧ください。

・公式サイト：https://jimmanage.co.jp/agent/

・Instagram：https://www.instagram.com/jimmane_fukushi/

本サービスの開始により、当社の事業は以下の5領域へと拡張しました。

１. SES：保険・金融等の基幹システムを中心に、運用・保守・開発をチーム体制で支援

２. BPO：業務プロセスの最適化およびバックオフィス業務の支援

３. システム開発：業務システムや各種アプリケーションの設計・構築

４. Webサービス：サイト制作からSNS・広告運用までワンストップで支援

５. 人材紹介：福祉業界に特化した転職・採用支援

各事業は単体での提供に加え、横断的に連携することで、採用支援からIT・BPOを活用した業務改善まで一貫して支援できる体制の構築を進めています。

当社は今後も、各事業の連携を強化しながら、社会課題の解決に貢献してまいります。

■ 代表コメント

本サービスを通じて、「長く安心して働ける職場との出会い」を支援します。

まずは、人材不足という課題を抱えている現場に、しっかり向き合うことが大事だと思っています。この事業も、そうした考えから始めました。

今後は、ここで積み重ねたことをもとに、少しずつ関われる領域を広げていきたいと考えています。

10年後も「あの時、相談してよかった」と思っていただけるような未来を、ともにつくっていきます。

【出典・引用元】※1 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」※2 厚生労働省「一般職業紹介状況」※3 公益財団法人 介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」



