全国ロードショー、オンラインで新たな形へ

グラフィソフトジャパン株式会社

Archicadをはじめとする建築設計向けBIMソフトウェアの開発・販売・導入支援をおこなうグラフィソフトジャパン株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：トロム・ペーテル）は、これまで全国各地で開催してきた「全国ロードショー」をオンライン形式へ刷新し、2026年5月28日（木）に開催いたします。

2026年以降、建築業界ではBIMデータを前提とした図面審査への対応が本格化し、従来の2D図面中心の業務プロセスからの転換が加速しています。こうした背景のもと、設計者や申請担当者には、具体的な対応方法の理解と実務への落とし込みが求められています。

本イベントでは、BIM図面審査の制度運用に携わる専門家や、実務でBIMを活用する設計者をゲストとして迎え、制度動向から現場での具体的な活用事例まで、実践的な内容をお届けします。BIMを活用した確認申請への第一歩として、また制度開始直後の情報整理の場として、ぜひご参加ください。オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。

■イベント概要

全国ロードショー オンライン

開催日時:2026年5月28日（木）14:00～16:30

開催形式:オンライン（事前登録制）

参加費：無料

登壇者:本イベントでは、業界をリードする専門家の方を2名お迎えいたします。

一般財団法人建築行政情報センター 大門 浩之 氏一般財団法人建築行政情報センター大門 浩之 氏

BIM図面審査の最新動向

2026年4月から始まったBIM図面審査制度は、建築確認申請のデジタル化に向けた大きな転換点です。本講演では、制度の考え方やBIM図面審査において活用される確認申請用CDEによる申請審査の仕組みと最新情報をご紹介します。

株式会社ixrea 代表取締役 吉田 浩司 氏株式会社ixrea代表取締役 吉田 浩司 氏

BIMで変わる設計事務所の実務

BIM図面審査／確認申請などを含む設計事務所におけるBIMによる設計業務のワークフローの改善や生産性向上の実務例をお話しします。設計業務は確認申請だけではなく、施工者、専門工事業者、施主など様々なステークホルダーとの緊密な連携が必要であり、この連携におけるBIMの効果的な活用事例をお話いたします。

詳細・参加登録はこちら: https://www.graphisoft.com/jp/events/roadshow-26q1(https://www.graphisoft.com/jp/events/roadshow-26q1)

■グラフィソフトジャパンについて

グラフィソフトジャパン株式会社は、建築家のための業界初となるBIMソフトウェアArchicadを提供するGRAPHISOFT SEの日本法人です。GRAPHISOFT SEは2007年、Nemetschekのグループ会社となりました。過去5年間、グラフィソフトジャパンは急激な成長を遂げ、顧客には大手ゼネコン、設計事務所等を持ち、日本でも有数のBIMソリューションプロバイダと認められています。

■本件に関するお問い合わせ先

グラフィソフトジャパン株式会社

マーケティング部

Inquiry@customer.graphisoft.co.jp

■公式サイト

https://www.graphisoft.com/jp

■SNSアカウント

X（旧Twitter）: https://x.com/GraphisoftJAPAN

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