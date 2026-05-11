「弥生会計」および「弥生販売」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象製品に認定

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、経済産業省・中小企業庁・中小機構の推進する「デジタル化・AI導入補助金2026」において、提供する「弥生会計」「弥生販売」が対象製品として登録されたことをお知らせします。これにより、当該製品の導入費用および最長2年分の利用料が最大で実質80％オフとなります。これらを通じて、中小企業におけるバックオフィス業務のデジタル化を支援します。

「デジタル・AI導入補助金2026」は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。 弥生は「IT導入補助金2025」から引き続き、本制度においても支援事業者として登録されています。

本年度は、弥生の提供する「弥生会計」「弥生販売」の2製品がインボイス枠（インボイス対応類型）の対象製品として認定されました。これらの製品の導入にあたり、導入費用および2年分の利用料について、原則75％の補助を受けることが可能です。なお、導入する事業者が制度の定める小規模事業者である場合には、最大80％まで補助率が拡大いたします※。

制度の詳細は公式サイトをご確認ください。

デジタル化・AI導入補助金2026公式サイト： https://it-shien.smrj.go.jp/

また、弥生はデジタル化・AI導入補助金の支援事業者として、補助金申請の経験とノウハウが豊富な株式会社kubellと共同して補助金に関するお問い合わせや補助金申請のサポートにも対応いたします。株式会社kubell専門の補助金アドバイザーが、デジタル化・AI導入補助金の申請を伴走支援いたします。

弥生は、これからも日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

※ 小規模事業者の定義は、デジタル化・AI導入補助金2026サイト内よりご確認いただけます

IT導入補助金対象製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/380_1_fdbece4a4ef3b6a98561596d27bf5564.jpg?v=202605110352 ]

IT導入補助金の対象となるのは、補助金採択後に発行される専用URLからの購入のみとなります。

弥生ネットワーク製品は、弥生ビジネスパートナーよりお求めください。

https://www.yayoi-kk.co.jp/news/detail.20260330-1/

デジタル化・AI導入補助金活用した製品購入の流れ

購入にあたっては事前の制度利用申請が必要となります。

詳細な手順は弥生のデジタル化・AI導入補助金特設ページよりご確認ください。

https://www.yayoi-kk.co.jp/products/ithojo/ (https://www.yayoi-kk.co.jp/products/ithojo/)

デジタル化・AI導入補助金2026について、詳細なお役立ち資料をダウンロードいただけます。

https://www.yayoi-kk.co.jp/wp/invoice/form/invoice-ithojo.html (https://www.yayoi-kk.co.jp/wp/invoice/form/invoice-ithojo.html)

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 400万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp