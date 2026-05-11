医学が語らない。中性脂肪が減らない理由。

トラタニ株式会社

■「食べすぎ」ではなく「燃やしきれない」ことが問題だった。

健康診断で「中性脂肪が高い」と言われると、多くの人は

「不摂生の証拠だ」

と自分を責めます。

しかし、食事制限や運動を続けても、数値が下がらない人が大勢います。

アパレル3D設計の専門家・虎谷生央（75歳）は、その理由を

「夜の酸素供給インフラの欠陥」 に見出しました。

中性脂肪は本来、夜の睡眠中に“掃除”されるエネルギー源です。

ところが、この掃除には大量の酸素が必要です。

夜に酸素が足りなければ、中性脂肪は処理されず、

“燃え残り”として体内に滞留し続けます。

■医学が見落としてきた「重力90度」の物理的変化

では、なぜ夜だけ酸素が不足するのでしょうか。

その答えは、医学ではなく物理にあります。

「寝姿勢では重力の向きが90度変わるため、

気道の形が日中とは大きく変わります。

この変化が“無呼吸に至らない低呼吸（酸素不足）”を引き起こしやすくします。」

立っている時に最適化された喉の形は、横になると重力を真横から受け、

わずか2～3度の角度変化で空気の通り道が狭くなる。

さらには、重力が胸郭をわずかに押しつぶし、 内臓が横隔膜を押し上げるため、

呼吸はより弱くなります。

医学は血液データを分析しますが、

設計者は「空気を通すパイプ（気道）の歪みと、

呼吸装置＝気道・胸郭・横隔膜など、呼吸を支える構造の総称」を分析します。

この小さな歪みこそが、

中性脂肪の“夜の掃除”を根底から妨げている真犯人なのです。

立位と重力が変わることで、呼吸が非常に弱くなる。呼吸は姿勢と重力の影響下にあるといえます。

■数値よりも怖いのは「脂肪の質（炎症）」

中性脂肪は、酸素が十分にある環境では

“健全な備蓄燃料”として存在します。

しかし、夜の低呼吸で酸素が不足すると、

中性脂肪は不完全燃焼を起こし、

血管を傷つける物質を放出する

「炎症の火種」へと変質します。

つまり、

数値が高いから危険なのではない酸素不足で“質が悪化する”ことが危険

ということです。

（※「腐る」は炎症を起こしやすい状態の比喩表現です）

■3D設計の視点で「呼吸インフラ」を再構築する。

中性脂肪や下腹の脂肪に悩む中高年に必要なのは、

さらなる食事制限ではありません。

まず必要なのは、

「酸素の通り道を確保する」というインフラ整備です。

喉の角度がわずかに変わるだけで、

酸素供給量は大きく変わります。

私は「物理的な負荷で体の形が変われば、空気の流れも変わる」という

設計者の視点から、

睡眠中の呼吸インフラを再定義しています。

医学が「化学（薬）」で解決しようとする領域に、

私は「物理（3D設計）」で切り込み、

世界中の健康寿命を延ばすことを目指しています。

【本リリースのポイント】 中性脂肪の常識を更新：「不摂生の証」から「夜の掃除不足の残り物」へ。 重力90度の盲点： 寝姿勢で気道が歪み、酸素供給が低下する物理現象を提示。 75歳の経験知： 自身の不調を克服した視点から、数値に振り回されない健康観を提言。

【会社情報】

トラタニ株式会社

代表：虎谷 生央

所在地：石川県かほく市

公式サイト：https://toratani-kokyu.jp