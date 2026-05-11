【佐賀市】空き家がビジネスに変わる3日間。「エアビースクール」を九州初開催！

佐賀市役所

佐賀市は、Airbnb Japan株式会社との連携により、空き家を活用した新たなビジネス創出に挑戦する人材を育成する実践講座「エアビースクール」を、九州で初めて開催します。

本講座は、佐賀市が推進する「空き家を資産へと転換する」取り組みの中核を担うものであり、3日間で「学び」から「事業構想」までを一気に進める実践型プログラムです。

■「やってみたい」を「やってみよう！」に変える実践講座

本講座では、実際に空き家を活用して事業を行うプレイヤーのリアルな声や、ビジネスプランの作成を通じて、参加者一人ひとりのアイデアを具体化していきます。

単なる知識の習得にとどまらず、「自分にもできるかもしれない」という気づきを、「やってみよう」という行動へとつなげることを目指します。

■空き家問題を“チャンス”に変える

空き家シェアリングの説明

佐賀市では、空き家を宿泊施設として活用するなど、地域課題の解決とビジネス創出を同時に実現する「空き家シェアリング」を推進しています。

本講座はその取り組みと連動し、さらに「空き家リノベーション助成制度」と組み合わせることで、講座で生まれた構想が実際の事業へとつながる仕組みを整えています。

■こんな方におすすめ

■開催概要

- 空き家を活かしたビジネスに挑戦したい方- 民泊や地域での起業に関心がある方- 地域と関わる新しい働き方を模索している方- 不動産・建築・観光分野で新たな展開を考えている方

日時 令和8年6月5日（金）～6月7日（日）〈3日間〉

場所 iスクエアビル5階 佐賀市産業支援プラザ

（Microsoft AI & Innovation Center SAGA）

参加費 5,000円（テキスト代、交流会費含む）

定員 20名

主な内容 ・空き家活用事業者（Airbnbスーパーホスト等）による講演

・空き家・空き店舗利活用の先進事例の現地視察

・起業に向けた基礎知識の習得

・ビジネスプランの作成およびプレゼンテーション

問い合わせ先

佐賀市 都市戦略部 都市政策課 空き家対策室

TEL：0952-40-7174

E-mail：toshi@city.saga.lg.jp