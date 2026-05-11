【フライングタイガー】「第2次ハワイブーム」到来中！おうちで南国気分が楽しめる『トロピカルシリーズ』新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年5月22日（金）より全店で販売を開始する（※）新商品全260種の中から、南国デザインが特徴的な『トロピカルシリーズ』（全135種）の一部をご紹介します。

燃料費の高騰や為替の影響により、遠方への海外旅行のハードルが上がる中、日本にいながら異国気分を楽しむスタイルが広がり、現在では「第2次ハワイブーム」も注目されています。そんな中、フライングタイガーでは、アニマルやフルーツ、ボタニカル柄を取り入れた南国感あふれるデザイン商品をご用意。キッチンやインテリア、お絵かきグッズなどを幅広くラインナップしました。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年5月15日（金）より先行発売開始

■夏を連れ出す「おでかけグッズ」

27.5×40×47cmの大容量で、飲み物やスナックをしっかり冷やしたまま持ち運べるクーラーバッグ。折りたたんでコンパクトに収納でき、ピクニックやBBQなどのアウトドアシーンを楽しく彩ります。

保冷バッグ 2,420円

容量600ml、持ち歩きやすい蓋・ストロー・持ち手付きのステンレス製タンブラー。日常のドリンクタイムが、南国気分に。

ストロー付きタンブラー 1,760円

容量600ml、 外出先でも使いやすい蓋・ストロー付きのストロージャー。カラフルなとうがらしデザインが目を引き、いつものドリンク時間が"刺激的"になります。

ストロージャー 660円

■卓上がカラフルな異国に！「キッチングッズ」

サイズ違いの再利用可能なジップ付き保存袋2枚セット。食品の保存や持ち運びに便利で、使い勝手にも優れています。小物類をいれて、ポーチとしても使用できます。

フードバッグ 550円

容量450mlでたっぷり飲めるドラゴンフルーツモチーフのセラミック製マグ。コーヒーや紅茶はもちろん、フレッシュなジュースの飲用におすすめです。

マグ（ドラゴンフルーツ） 880円

7.8×2.0×10.8cmのコンパクトな陶器製プレート。スナックや一口料理、ちょっとした小物入れにも使える便利なサイズです。

トレー（パパイヤ） 440円

140×220cmのコットン製テーブルクロス。日常使いから特別な日まで活躍する、使い勝手のよい一枚。テーブルに自然の彩りと心地よさをプラスします。

テーブルクロス 2,640円

22.0×31.0cmの使いやすいサイズで、ドリンクやスナックのサービングに便利なトレー。軽量で扱いやすく、普段使いにぴったりです。

トレー 550円

■おうちがくつろぎリゾートに！「ホームグッズ」

45×45cmの中身付きクッション。南国を感じるボタニカルデザインが、お部屋にリゾートのようなアクセントをプラス。裏面はピンクのストライプ柄のリバーシブルデザインです。

クッション 1,980円

6.0×12.0×9.9cmのセラミック製キャンドルホルダー。カラフルな鳥モチーフとストライプ柄の台座が、空間に彩りを添えます。

キャンドルホルダー 880円

ハイビスカスのソープディスペンサーとイエローのトレー。日常性とデザイン性を兼ねた、ハワイを感じさせるアイテムです。

左）ソープディスペンサー 880円

右）トレー（ハイビスカス） 440円

■鮮やかな季節を残す「お絵かきグッズ」

12.5×12.5cmの持ち運びに便利なコンパクトサイズのミニスケッチブック。思いついたアイデアをいつでもサッと書き留められます。フルーツモチーフの鮮やかなデザインと布製カバーが、使うたびに気分を高めてくれます。

ミニスケッチブック 550円

9.8×6.3cmと小さくて持ち運びやすい水彩の絵の具セット。気軽にスケッチを楽しめるので、旅先や外出先でクリエイティブなひとときを過ごせます。

ミニ水彩絵具 880円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年5月11日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

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