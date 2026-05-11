ビッグエコー×さだまさし「歌朱印めぐり」を5月15日から実施 各地のビッグエコーを巡って全50種を集めよう！

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、日本を代表するシンガーソングライターさだまさしとコラボレーションして 「歌朱印めぐり」を2026年5月15日より実施します。ビッグエコー50店舗において店舗ごとにそれぞれ異なるカラオケ人気曲のタイトルがデザインされた「歌朱印」をプレゼントします。

さだまさしは、新曲「神さまの言うとおり」を4月にリリースしました。また、5月にアルバムを発売するとともに全国36カ所を巡る「さだまさしコンサートツアー2026 神さまの言うとおり」を5月15日よりスタートします。ツアー開始と同時にビッグエコーとのコラボ企画もスタートします。

歌朱印は、寺社で受け取る御朱印のように楽曲タイトルをデザインした証明書をプレゼントするビッグエコーの人気企画です。これまでにTHE ALFEEとEXILEの歌朱印めぐりを実施し、多くの人が何店舗も利用するほど好評を博しました。

今回はさだまさしのカラオケ人気曲50曲をセレクトし、主にツアー会場近くのビッグエコーにおいて店舗ごとに異なる歌朱印を用意しました。本人が心を込めて書いた直筆タイトルを取り入れたオリジナルデザインで、ビッグエコーでしか手に入らないコレクションアイテムです。

なお、歌朱印を貼って集める“歌朱印帳”は「さだまさしコンサートツアー2026 神さまの言うとおり」各会場の物販および通販サイトで販売します。歌朱印と歌朱印帳を組み合わせることで、集める楽しさと眺める満足感の両方が味わえます。

当社は、話題のアーティストや作品とのコラボレーションを積極展開することで、ビッグエコーへの来店促進とカラオケ利用の活性化を目指します。

■ビッグエコー×さだまさし「歌朱印めぐり」 概要

実施期間 ：2026年5月15日(金)～12月6日(日)

実施店舗 ：50店舗（対象楽曲は店舗により異なります）

※実施店舗は期間中に変更になる場合があります／詳細は＜参考＞の全国歌朱印マップおよびビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

内容 ：実施店舗を1,000円以上(税別)ご利用した希望者の方に店舗ごとに異なる楽曲のオリジナ

ル歌朱印をプレゼント

※歌朱印の予約・取り置きはできません／詳細はビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

■参考 全国歌朱印マップ

■DAMでは、さだまさしのオリジナルグッズが当たる歌唱キャンペーンを実施

実施期間：2026年5月15日(金)～12月6日(日)

実施店舗：全国のDAM設置店

対応機種：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM AiシリーズおよびLIVE DAM STADIUMシリーズ

デンモクはSmartDAMシリーズ

課題曲 ：さだまさしDAM歌唱ランキング上位50曲（歌朱印対象曲）および

新曲「神さまの言うとおり」(全51曲)

※期間中に課題曲が追加される場合があります／詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

応募方法：１.実施店舗のSmartDAMでキャンペーンバナーをタッチ

キャンペーンページ内の課題曲を選曲して歌唱

２.SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス

３.必要情報を入力して応募

賞品 ：さだまさし直筆サイン入り歌朱印帳 10名様

■関連サイト

・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ：

https://big-echo.jp/campaign/sadamasashi/(https://big-echo.jp/campaign/sadamasashi/)

・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202605_sada.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202605_sada.html)

・さだまさしオフィシャルサイト：https://masasingtown.com/(https://masasingtown.com/)

・さだ屋本店：https://sadaofficialstore.com/store/(https://sadaofficialstore.com/store/)