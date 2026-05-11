【ダイエットクックサプライ×広島県・福山大学の学生】高まる健康志向に応えるサラダ2品を共同開発し期間限定で販売～昨年に続き産学連携を通じて管理栄養士を目指す学生を支援～

ケンコーマヨネーズ株式会社（左）たんぱく質が摂れる蒸し鶏シーザーサラダ／（右）1/3日分の野菜が摂れるコールスローサラダ

株式会社ダイエットクックサプライ（所在地：広島県福山市、代表取締役社長：彦田 英靖、ケンコーマヨネーズ株式会社の100％子会社、以下「DCサプライ」）は、福山大学 生命工学部 健康栄養科学科（所在地：広島県福山市、以下「福山大学」）の学生と共同で開発した総菜2品を5月より順次、中四国エリアの一部量販店にて、期間限定で販売します。

実践的なカリキュラムや地域と連携した食育ボランティア活動、きめ細やかな指導を通じて、高い専門性と人間性を兼ね備えた管理栄養士を育成する福山大学と、食を通じて地元への社会貢献に取り組むDCサプライは、双方の思いが一致し、2024年から協働事業を行っています。

昨年、夏に向けたパスタサラダを共同開発したところ、学生からは「授業だけでは学べないことを楽しく学べた」と好評でした。また、販売先の量販店からも産学連携の取組みに対して好意的な声をいただきました。こうした評価を受け、今年も引き続き商品の共同開発が実現しました。

今回のテーマは「栄養素・健康要素が謳えるサラダ」。高まる健康志向に応えるべく、栄養価と美味しさの両立を目指しました。DCサプライの商品開発担当者と、食や栄養について幅広く学ぶ学生がアイデアを出し合いながら、試作と改良を重ねて完成させた商品です。

『たんぱく質が摂れる蒸し鶏シーザーサラダ』は1パック当たり約16gのたんぱく質が摂れるマカロニサラダです。2種類のマカロニと枝豆、大豆、にんじんを合わせ、蒸し鶏や半熟ゆで卵をトッピングしました。クリーミーなチーズの味わいのシーザーサラダドレッシングを使い、飽きのこないマイルドな口あたりに仕上げました。

『1/3日分の野菜が摂れるコールスローサラダ』は9種類の具材が入った1/3日分の野菜が摂れるコールスローサラダです。キャベツのほか、水菜や紫たまねぎ、コーンなどの野菜と、かに風味かまぼこを使用し、彩りが鮮やかで食欲をそそる一品です。レモンが香る爽やかな酸味のコールスロードレッシングに、アクセントとして柚子胡椒を加えて味に深みを持たせています。

完成した商品を地元の量販店で展開することで、学生の学びが地域とつながる発信の場となり、地域全体の活性化にもつながります。

ケンコーマヨネーズグループは今後も積極的に地域連携と社会貢献活動に取り組んでまいります。

商品詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/272_1_bfad68c2017748efaaa9b043a5977a73.jpg?v=202605111151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/272_2_6951e93e3454f51b4922258c6575f532.jpg?v=202605111151 ]

◆ダイエットクックサプライ 公式サイトはこちら(https://www.dietcooksupply.jp/)

◆福山大学 生命工学部 健康栄養科学科 公式サイトはこちら(https://www.fukuyama-u.ac.jp/course/life/nutrition-science/)

■福山大学

〒729-0292 広島県福山市学園町1番地三蔵

TEL : 084-936-2111（代）

■ダイエットクックサプライ 会社概要

社名 ： 株式会社ダイエットクックサプライ

代表者 ： 代表取締役社長 彦田 英靖

所在地 ： 広島県福山市曙町3丁目23番16号

創立年月 ： 平成9年3月

資本 ： 3,000万円

主な事業内容： サラダ・総菜の製造及び販売

URL ： https://www.dietcooksupply.jp/

ケンコーマヨネーズ株式会社

社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 島本 国一

所在地 ：東京都東京都千代田区麴町五丁目1番地

麹町弘済ビルディング 11階・12階（東京本社）

創立年月 ：1958年3月

資本金 ：54億2,403万円（2025年3月末時点）

主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売

URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/