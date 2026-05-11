【低価格・高品質の個別指導キャンパス】2026年度入試・合格実績のお知らせ

新教育総合研究会株式会社

個別指導キャンパスでは、これまで多くのお子様の志望校合格をサポートしてまいりました。

本年も高い合格率を維持し、多数の難関校・人気校への合格実績を多数記録しております。

2026年度入試の合格実績と合格者の声を抜粋してお知らせいたします。

公式サイトで合格実績を見る :https://www.canpass-kobetsu.com/result/

■中学受験合格実績

＜主な合格校＞

大阪桐蔭中学校

京都女子中学校

奈良教育大学附属中学校

甲南中学校

芝浦工業大学附属中学校

芝浦工業大学柏中学校 他多数

▼2026年度入試・合格者の声

大阪桐蔭中学校 英数コース 合格

私は小学6年の春頃にコベキャンに入りました。中学受験について意識しはじめたのも、その頃です。当時は、受験の難しさや覚えることの量に悩んでいて、壁にぶつかっていました。でも、個別指導だから1個1個の授業の進むペースを合わせてくれて、自分はもともと課題をこなすことが好きだから、上手く乗りこえることができました。先生たちも、よりそって考えてくれて、無事受験に合格しました。支えてくれた先生方には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

大阪・花園校／T.Kさん

■高校受験合格実績

2026年度入試・高校合格率 97％

※私立高校（受験者数4,086人／合格数3,944人）

＜主な合格校＞

北野高等学校

膳所高等学校

長田高等学校

明和高等学校

日比谷高等学校

小金高等学校 他多数

▼2026年度入試・合格者の声

膳所高等学校 合格

コベキャンに通っていて良かったことは、気軽に先生に質問できることです。学校の授業では先生に聞けないような小さな疑問も、コベキャンでは気になったその場で聞けるので、「わからない」をゼロにして受験に挑むことができました。また、受験の過去問を解いているとき、解答が合っているかだけではなく、解く順番や時間配分等の解き方も細かく見てアドバイスをもらえたので、より良い解き方を見つけて点数を上げることができました。

滋賀・膳所校／K.Yさん

■大学受験合格実績

2026年度入試・大学合格率 94%

※国公立大学・私立大学受験者のみ

＜主な合格校／私立大学＞

早稲田大学

東京理科大学

学習院大学

明治大学

関西大学

関西学院大学

同志社大学

立命館大学

南山大学

松山大学 他多数

＜主な合格校／国公立大学＞

大阪公立大学

滋賀大学

愛媛大学

広島大学

埼玉大学

岡山大学

静岡大学

福井大学 他多数

▼2026年度入試・合格者の声

早稲田大学 商学部 合格

個々人に応じた指導は、コベキャンに通う大きな利点です。生徒の理解度や特徴に合わせたカリキュラム、課題が策定され、自分のペースで得意、苦手分野共に力を養うことができました。加えて、講師と生徒の距離が近いことも魅力の1つです。質問や勉強法の相談等、積極的にでき、時には他愛もない会話が不安や緊張をほぐしてくれました。元々偏差値50台で、早稲田への挑戦がいばらの道だった私にとっては、不安を解消してくださる講師の存在は、たいへん心強いものでした。

大阪・箕面桜井校／S.Mさん

公式サイト／合格実績 :https://www.canpass-kobetsu.com/result/この他の合格実績はこちら

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「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

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